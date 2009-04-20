Дембелей, находящихся под следствием, отправили на "гражданку"

Поводом для рассмотрения стала жалоба Ислама Куашева, который не был демобилизован после истечения срока службы по призыву, поскольку он находился под следствием. После окончания службы он оставался в военной части еще в течение полугода. Куашев указал в жалобе, что Конституция РФ не допускает задержания гражданина без судебного решения на срок более 48 часов, а оспоренная норма при этом позволяет удерживать человека в военной части практически на неограниченное время.