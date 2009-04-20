Дембелей, находящихся под следствием, отправили на "гражданку"

Поводом для рассмотрения стала жалоба Ислама Куашева, который не был демобилизован после истечения срока службы по призыву, поскольку он находился под следствием. После окончания службы он оставался в военной части еще в течение полугода. Куашев указал в жалобе, что Конституция РФ не допускает задержания гражданина без судебного решения на срок более 48 часов, а оспоренная норма при этом позволяет удерживать человека в военной части практически на неограниченное время.
Суд установил, что законодатель может устанавливать некоторые ограничения прав и свобод военнослужащих, если этого требуют цели военной службы. Но запрет на увольнение находящегося под следствием военнослужащего по призыву обусловлен не характером службы, а задачами предварительного расследования.
КС решил, что оспоренная норма позволит применять меры без достаточных оснований и без принятия соответствующих процессуальных решений органами следствия только потому, что в отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело.
"КС указал, что такое регулирование ставит военнослужащих в неравное положение с другими гражданами. В частности, военнослужащие лишаются права на обжалование ограничения своей свободы, потому что УПК не относит командование воинской части к числу должностных лиц, действия которых подлежат обжалованию", - отмечается в документе.
Суд признал оспоренную норму дискриминационной, не соответствующей статьям 19, 46, 55 и 59 Конституции РФ. Теперь эта норма может применяться только в отношении военнослужащих, которым избрана такая мера пресечения как наблюдение командования воинской части.