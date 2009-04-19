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Последний роман Владимира Набокова поступит в продажу 3 ноября

19 апреля 2009, 12:05
Черновики неоконченного последнего романа Владимира Набокова будут опубликованы и поступят в продажу 3 ноября. Об этом газете The Daily Telegraph рассказал редактор работающего во многих странах мира издательства Penguin Classics Алексис Киршбаум.

Черновики романа "The Original of Laura" ("Подлинник Лауры") будут продаваться по цене 25 фунтов стерлингов. Права на издание неоконченного романа продал Penguin Classics сын писателя - 73-летний Дмитрий Набоков, который живет в Швейцарии. Киршбаум сказал, что во время сделки Дмитрий Набоков был "довольно эмоционален", потому что для решения о публикации черновиков ему потребовались десятилетия.

В "Подлиннике Лауры" рассказывается о мужчине, который в молодости очень любил некую девушку, а в момент действия романа проживает с нелюбимой женой. Автор "Лолиты" начал писать этот роман в последние годы жизни. В 1977 году перед смертью Набоков попросил свою жену уничтожить рукопись. Однако Вера Набокова не исполнила эту просьбу. Именно поэтому Дмитрий Набоков долгое время не решался опубликовать последнюю книгу отца.

В ноябре 2010 года Penguin Classics также издаст сборник стихотворений Набокова, которые никогда не публиковались на английском языке. В 2011 году будут опубликованы никогда ранее не издававшиеся письма писателя, адресованные его супруге.

Напомним, что в 2008 году о предварительной договоренности на публикацию "Подлинника Лауры" объявило российское издательство "Азбука".

#Новости#Таня#Культура
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