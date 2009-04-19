Последний роман Владимира Набокова поступит в продажу 3 ноября

В "Подлиннике Лауры" рассказывается о мужчине, который в молодости очень любил некую девушку, а в момент действия романа проживает с нелюбимой женой. Автор "Лолиты" начал писать этот роман в последние годы жизни. В 1977 году перед смертью Набоков попросил свою жену уничтожить рукопись. Однако Вера Набокова не исполнила эту просьбу. Именно поэтому Дмитрий Набоков долгое время не решался опубликовать последнюю книгу отца.