Последний роман Владимира Набокова поступит в продажу 3 ноября

Черновики романа "The Original of Laura" ("Подлинник Лауры") будут продаваться по цене 25 фунтов стерлингов. Права на издание неоконченного романа продал Penguin Classics сын писателя - 73-летний Дмитрий Набоков, который живет в Швейцарии. Киршбаум сказал, что во время сделки Дмитрий Набоков был "довольно эмоционален", потому что для решения о публикации черновиков ему потребовались десятилетия.
В "Подлиннике Лауры" рассказывается о мужчине, который в молодости очень любил некую девушку, а в момент действия романа проживает с нелюбимой женой. Автор "Лолиты" начал писать этот роман в последние годы жизни. В 1977 году перед смертью Набоков попросил свою жену уничтожить рукопись. Однако Вера Набокова не исполнила эту просьбу. Именно поэтому Дмитрий Набоков долгое время не решался опубликовать последнюю книгу отца.
В ноябре 2010 года Penguin Classics также издаст сборник стихотворений Набокова, которые никогда не публиковались на английском языке. В 2011 году будут опубликованы никогда ранее не издававшиеся письма писателя, адресованные его супруге.
Напомним, что в 2008 году о предварительной договоренности на публикацию "Подлинника Лауры" объявило российское издательство "Азбука".