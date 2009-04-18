В рейтинге крупнейших рекламодателей на ТВ сменился лидер

В целом объем телерекламы снизился в первом квартале 2009 года на 8,5 процента до 108 тысяч минут. При этом большинство крупных рекламодателей не изменили объемы размещения, а некоторые компании даже усилили свое присутствие на ТВ. Их бюджеты, однако, не расширились. Это произошло за счет скидок, достигших в этом квартале 20-25 процентов.