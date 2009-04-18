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В рейтинге крупнейших рекламодателей на ТВ сменился лидер

18 апреля 2009, 17:29
Лидером по объему рекламы на российском телевидении стала компания Reckitt Benckiser, сообщается в ежеквартальном рейтинге медиамониторинговой группы AdMonitor, имеющемся в распоряжении "Ленты.ру".

Производитель Strepsils сместил с первой строчки Procter & Gamble, которая в этот раз оказалась на втором месте. Reckitt Benckiser разместил за три месяца 6,13 тысячи минут рекламы.

Как отмечается в сообщении AdMonitor, уход Procter & Gamble из лидеров объясняется прежде всего тем, что компания резко сократила объемы рекламы на телеканалах холдинга "Газпром-Медиа" в январе, а феврале полностью отказалась от размещения роликов в эфире НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и ТВ Центра.

В тройку вошел еще один химический концерн из Великобритании - Unilever. Из российских компаний наивысшее место - пятое - заняла МТС, чьи рекламные ролики на телевидении длились в общей сложности 3,74 тысячи минут.

В целом объем телерекламы снизился в первом квартале 2009 года на 8,5 процента до 108 тысяч минут. При этом большинство крупных рекламодателей не изменили объемы размещения, а некоторые компании даже усилили свое присутствие на ТВ. Их бюджеты, однако, не расширились. Это произошло за счет скидок, достигших в этом квартале 20-25 процентов.

Следует отметить, что к марту рынок телерекламы начал расти после депрессии, связанной с экономическим кризисом. В марте объемы рекламы выросли впервые за несколько месяцев, увеличившись на 2,5 тысячи минут.

Ранее генеральный директор агентства "Видео Интернешнл" Сергей Васильев сообщил российским СМИ о том, что объем рекламы в первом квартале сократился на 20 процентов.

#Новости#Таня#Общество
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