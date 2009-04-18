Сбербанк приступил к выплате советских вкладов

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Сбербанка. Возобновление выплат в 2009 году стало возможным после того, как в марте правительство одобрило постановление о порядке выплат компенсаций.
Часть "сгоревших" вкладов могут получить граждане России, родившиеся до 1966 года, инвалиды, родители и опекуны инвалидов, а также ряд других категорий россиян, напоминает ПРАЙМ-ТАСС.
Размер компенсации зависит от срока хранения вкладов, но в любом случае он не превышают одного к одному. Иными словам, за вклад в тысячу советских рублей можно будет получить максимум тысячу современных рублей.
Ранее сообщалось, что в бюджете зарезервировано 70 миллиардов рублей для выплаты по советским вкладам Сбербанка. В 2010-м и 2011 годах на эти цели будет потрачено до 85 миллиардов рублей. С 1996 года вкладчикам в советском Сбербанке было выплачено около 270 миллиардов рублей.
Покупательная способность советского рубля была значительно выше, чем современного. По расчетам 2003 года, если перевести советские рубли в современные, получится, что Сбербанк и "Росгосстрах" должны россиянам 11,3 триллиона рублей. Эта сумма превышает расходы годового бюджета страны.