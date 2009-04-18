Сбербанк приступил к выплате советских вкладов

Ранее сообщалось, что в бюджете зарезервировано 70 миллиардов рублей для выплаты по советским вкладам Сбербанка. В 2010-м и 2011 годах на эти цели будет потрачено до 85 миллиардов рублей. С 1996 года вкладчикам в советском Сбербанке было выплачено около 270 миллиардов рублей.