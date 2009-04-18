Петербуржцы стали фаворитами "Золотой маски"

Лучшим спектаклем большой формы выбрана "Чайка" Кристиана Люпы, поставленная этим выдающимся польским режиссером в Александринке. В 2008 году работу показывали на "Золотой маске" вне конкурса. Лучшим режиссером года назван Валерий Фокин, худрук Александринки, отмеченный так за спектакль "Женитьба". Работавший над этой постановкой художник Александр Боровский также получил "Золотую маску".
Олег Басилашвили, ведущий артист БДТ, награжден "Маской" за роль князя К. в спектакле "Дядюшкин сон" (режиссер Тимур Чхеидзе). Приз за лучшую женскую роль достался Полине Агуреевой, сыгравшей Ларису в "Бесприданнице", спектакле "Мастерской Петра Фоменко".
Лучшим спектаклем малой формы драматическое жюри признало "Битву жизни", спектакль Сергея Женовача для "Студии театрального искусства". Кстати, художником этой постановки был Александр Боровский, удостоенный "Маски" за работу с Александринским театром.
Специальные призы жюри достались спектаклю РАМТ "Берег утопии" и дуэту Натальи Макаровой и Александра Хрякова, сыгравшим в спектакле "Войцек" Алтайского театра драмы имени Шукшина.
"Соседи", спектакль Хакасского национального театра "Сказка", удостоился "Маски" в номинации "лучший кукольный спектакль". Режиссеры Алексей Шишов, Борис Константинов и Денис Шадрин награждены за работу "Ленинградка" (театр-студия "Куб", Санкт-Петербург). Также награжден и художник этого спектакля Виктор Антонов. Лучшим актером в "кукольной" номинации оказался Петр Васильев, сыгравший в "Холстомере", поставленном в петербургском Большом театре кукол.
Церемония награждения лауреатов XV фестиваля "Золотая маска" прошла 18 апреля в атриуме Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.