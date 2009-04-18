Петербуржцы стали фаворитами "Золотой маски"

Лучшим спектаклем большой формы выбрана "Чайка" Кристиана Люпы, поставленная этим выдающимся польским режиссером в Александринке. В 2008 году работу показывали на "Золотой маске" вне конкурса. Лучшим режиссером года назван Валерий Фокин, худрук Александринки, отмеченный так за спектакль "Женитьба". Работавший над этой постановкой художник Александр Боровский также получил "Золотую маску".