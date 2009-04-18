Муж Елизаветы II побил рекорд королевы Шарлотты

Герцог Филипп и будущая королева Елизавета II поженились в 1947 году, а на престол Елизавета II вступила в 1952 году. В 2007 году Филипп, отпраздновавший 60-летие своего брака, уже побил рекорд длительности брака с британской королевой. Однако теперь он может считаться рекордным "долгожителем" с соблюдением всех формальностей, то есть без учета того времени, когда Елизавета еще не была королевой.