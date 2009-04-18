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Муж Елизаветы II побил рекорд королевы Шарлотты

18 апреля 2009, 21:51
Герцог Эдинбургский Филипп стал самым долгоживущим принцем-консортом в истории британской монархии. Об этом 18 апреля сообщает BBC News.

Филипп побил рекорд королевы Шарлотты - жены короля Георга III. Шарлотта (1744-1818) была супругой британского монарха 57 лет и 70 дней. 87-летний принц не намерен устраивать официальных торжеств в честь установления рекорда. Он известен замкнутым характером, который, впрочем, не мешает ему возглавлять или опекать около 800 различных организаций.

Герцог Филипп и будущая королева Елизавета II поженились в 1947 году, а на престол Елизавета II вступила в 1952 году. В 2007 году Филипп, отпраздновавший 60-летие своего брака, уже побил рекорд длительности брака с британской королевой. Однако теперь он может считаться рекордным "долгожителем" с соблюдением всех формальностей, то есть без учета того времени, когда Елизавета еще не была королевой.

Согласно британскому законодательству, супруг королевы не получает звание короля. На протяжении жизни жены он считается принцем-консортом, а после ее смерти остается просто принцем.

#Новости#Таня#Общество
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