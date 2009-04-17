Журнал Forbes назвал самых богатых россиян

В новом рейтинге второе место занял Роман Абрамович с состоянием в восемь с половиной миллиардов долларов, а третье - президент "Лукойла" Вагит Алекперов (7,8 миллиарда долларов). Олег Дерипаска же занял только десятое место - его состояние за год снизилось на 25,1 миллиарда долларов.