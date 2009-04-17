Журнал Forbes назвал самых богатых россиян

Состояние Прохорова оценивается журналом в девять с половиной миллиардов долларов. Это намного меньше, чем у лидера прошлогоднего списка - владельца "Базового элемента" Олега Дерипаски. Годом ранее этот миллиардер владел активами на 28,6 миллиарда долларов.
В 2008 году, согласно оценке Forbes, Прохоров владел 22,6 миллиарда долларов и занимал по этому показателю пятое место. Вперед себя годом ранее Прохоров пропустил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, Романа Абрамовича и крупнейшего акционера НЛМК Владимира Лисина.
В новом рейтинге второе место занял Роман Абрамович с состоянием в восемь с половиной миллиардов долларов, а третье - президент "Лукойла" Вагит Алекперов (7,8 миллиарда долларов). Олег Дерипаска же занял только десятое место - его состояние за год снизилось на 25,1 миллиарда долларов.
Любопытно, что ни у одного предпринимателя из числа самых богатых в России состояние за год не выросло. Совокупные активы "золотой сотни" сократились на 380 миллиардов долларов до 142 миллиардов долларов.
В феврале 2009 года свой рейтинг самых богатых россиян опубликовал и журнал "Финанс". По его данным, первое место также стоит отдать Михаилу Прохорову. Его состояние "Финанс" оценивал в 14,1 миллиарда долларов. Капитал Романа Абрамовича, по данным журнала, составляет 13,9 миллиарда долларов.