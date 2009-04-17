Японцы разработали гибкий мобильник

Гибкий мобильник Kyocera называется EOS. В зависимости от желания пользователя, ему можно придать различную форму. Например, полностью развернуть, чтобы EOS стал похож на широкоформатный экран.
При желании EOS можно сложить в форме ноутбука. Тогда на одной из его панелей появится клавиатура. При изменении формы телефона клавиши исчезнут.
Для подзарядки EOS использует кинетическую энергию, которую получает от внешнего воздействия. Специальные генераторы преобразуют ее в электричество.
В Kyocera подчеркивают, что EOS - это прототип. Однако технологии, реализованные в нем, будут внедряться в серийные мобильные телефоны.