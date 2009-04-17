В Тюмени появится уникальный научно-образовательный центр «Биокостные системы криосферы Земли»

Подробности сообщает центр информации, рекламы и маркетинга ТюмГНГУ.
Научно-исследовательский центр объединит научный потенциал кафедр, структурных подразделений, а также инновационные разработки нефтегазового университета и ТюмНЦ СО РАН. Центр будет размещен по адресу ул. Котовского, 54. В здании, где расположен санаторий-профилакторий «Юность» ТюмГНГУ и НИИ клинической иммунологии. Директор тюменского филиала Сибирского отделения НИИ клинической иммунологии Юрий Суховей, который возглавит центр, рассказал, что в настоящее время на территории площадью около тысячи квадратных метров уже ведутся ремонтные работы. На третьем этаже будет расположен лабораторный блок, а на первом - криобанк.
Тридцать миллионов рублей выделено РАН на приобретение в 2010-11 гг. оборудования для оснащения центра. Помимо исследований уникальных бактерий, которые находятся в мерзлых грунтах, будут проводиться работы со стволовыми клетками, развиваться и другие перспективные направления.
Мощная научно-техническая база центра открывает не только большие научные возможности, но и коммерческие. Криобанк, единственный в Тюмени, может успешно использоваться как хранилище биологических веществ, клеток, тканей, органов.
Несмотря на то, что соглашение о создании центра подписано только сегодня ученым уже есть о чем поведать мировому научному сообществу. Владимир Мельников рассказал об уникальной находке – микробиоте, которая сохраняла свою жизнедеятельность в мерзлых грунтах миллионы лет, и даже способна размножаться.
«Это новая страница в естествознании, - делится своими мыслями Владимир Мельников, - наукой установлено, что клетки ДНК могут сохраняться только в течении 30 тысяч лет. Мы сами очень удивлены, ведь мы приближаемся к тайне происхождения жизни на Земле! Возможно, именно благодаря ей, мы сможем повлиять на наше будущее»
В данное время, обнаруженная микробиота регистрируется, так как до сих пор была неизвестна науке. Проводятся опыты над мышками, мушками дрозофилами. Даже на первоначальном этапе результаты ученых впечатляют - благодаря препаратам с содержанием «хитрой бактерии» раны заживают намного быстрее, удается продлить жизнь и улучшить ее качество.
Владимир Мельников сказал, что 65% территории России – мерзлые грунты, в которых таятся еще неизученные, как полезные, так и вредные бактерии. Именно они могут стать дополнительными ресурсами доходов нашей страны, источниками новых открытий российских ученых. Недаром 2/3 всех открытий 20 века сделаны именно отечественными деятелями науки.
Ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов рассказал, что сотрудничество вуза с Сибирским отделением РАН продолжается уже на протяжении семи лет. Кафедра криосферы Земли, которую возглавляет академик Мельников выпускает уникальных инженеров-криологов, таких не готовит ни один российский вуз. Из стен ТюмГНГУ выходят тысячи специалистов геологов, нефтяников, транспортников с криологическим уклоном.
Николай Николаевич обратил внимание собравшихся, на важность события, сказав, что все самое интересное и актуальное происходит обыденно и буднично. На самом же деле, именно сейчас происходит редкий, в наше время, синтез мощного научного потенциала и вложения инвестиций в науку.