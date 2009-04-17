В Тюмени появится уникальный научно-образовательный центр «Биокостные системы криосферы Земли»

Научно-исследовательский центр объединит научный потенциал кафедр, структурных подразделений, а также инновационные разработки нефтегазового университета и ТюмНЦ СО РАН. Центр будет размещен по адресу ул. Котовского, 54. В здании, где расположен санаторий-профилакторий «Юность» ТюмГНГУ и НИИ клинической иммунологии. Директор тюменского филиала Сибирского отделения НИИ клинической иммунологии Юрий Суховей, который возглавит центр, рассказал, что в настоящее время на территории площадью около тысячи квадратных метров уже ведутся ремонтные работы. На третьем этаже будет расположен лабораторный блок, а на первом - криобанк.