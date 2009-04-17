В Тюмени члены молодежной палаты получили урок от думцев

У каждой комиссии в годовом плане запланировано как минимум по одному исследованию общественного мнения. Проведение первого исследования запланировано на май. Комиссия по культуре и спорту проведет социологический опрос на тему «Популярность спорта в Тюменской области». На занятии рассматривались вопросы, начиная от целеполагания исследования, заканчивая непосредственно механизмами решения поставленных задач. Андрей Чеблаков подробно рассказал участникам встречи, как подготовить правильное техническое задание к проведению исследования, четко обозначил основные виды социологических опросов: массовый опрос, интервьюирование и работа в фокус-группе. Андрей Леонидович отметил уникальность проведения исследований в нашем регионе: «В основном наши коллеги пользуются информацией с всероссийских опросов либо информацией, которую им предоставляют органы исполнительной власти. Тюменская областная Дума является сегодня единственным региональным органом законодательной власти РФ, которая самостоятельно организует изучения общественного мнения по вопросам своей деятельности».