В Тюмени члены молодежной палаты получили урок от думцев

«Технологии проведения социологических исследований», так обозначили тему встречи консультанта информационно-аналитического управления областной Думы Андрея Чеблакова с членами Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.
«Сейчас мы проводим серию обучающих мероприятий, и тема социологических исследований представляет важную часть рабочего процесса Общественной молодежной палаты. Это серьезный фронт работы, как в части подготовки законодательных инициатив и проектов, так и в части общего мониторинга влияния принимаемых законов в обществе», - отметил куратор Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Виктор Буртный.
У каждой комиссии в годовом плане запланировано как минимум по одному исследованию общественного мнения. Проведение первого исследования запланировано на май. Комиссия по культуре и спорту проведет социологический опрос на тему «Популярность спорта в Тюменской области». На занятии рассматривались вопросы, начиная от целеполагания исследования, заканчивая непосредственно механизмами решения поставленных задач. Андрей Чеблаков подробно рассказал участникам встречи, как подготовить правильное техническое задание к проведению исследования, четко обозначил основные виды социологических опросов: массовый опрос, интервьюирование и работа в фокус-группе. Андрей Леонидович отметил уникальность проведения исследований в нашем регионе: «В основном наши коллеги пользуются информацией с всероссийских опросов либо информацией, которую им предоставляют органы исполнительной власти. Тюменская областная Дума является сегодня единственным региональным органом законодательной власти РФ, которая самостоятельно организует изучения общественного мнения по вопросам своей деятельности».
Подобные встречи носят не только обучающий характер, но и помогают выстроить коммуникации членам молодежной палаты с работниками различных структур областной Думы. В итоге занятия молодые парламентарии заручились поддержкой информационно-аналитического управления Тюменской областной Думы в получении информации о состоянии общественного мнения по интересующим их проблемам.