В России резко выросло число должников за интернет и кабельное телевидение

Суммы, кстати, в основном небольшие - от восьмисот до восьми тысяч рублей. Но в эпоху кризиса телекоммуникационные компании прощать их не намерены. Еще год назад судебные решения о взыскании интернет-долгов были единичными, в этом году счет идет уже на сотни и тысячи.
Причем граждане иногда попадают в должники по чистой рассеянности. Дело в том, что по Закону "О защите прав потребителей" компания не может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем порядке. Человек должен прийти и сказать: все, с вами я больше не связываюсь. И поставить подпись где надо.
Однако люди, переключаясь с одного оператора на другой, часто забывают предупредить брошенного провайдера. В итоге старый договор продолжает действовать, а задолженность расти. Денежки капают, даже если гражданин не заходит в интернет. Такие вот нехорошие условия.
Поэтому единственное, что можно посоветовать, - держать постоянную связь со своими телекоммуникационными компаниями и отслеживать счета.
В противном случае гражданину грозят самые серьезные последствия.
"Несмотря на "виртуальность" услуг, в отношении этих должников судебные приставы применяют вполне реальные меры принудительного характера, предусмотренные законом, - пояснили корреспонденту газеты в Федеральной службе судебных приставов. - Должников предупреждают, что в первую очередь под арест могут попасть денежные средства на их счетах. Но в ходе еженедельных рейдов с представителями организации-взыскателя по адресам неплательщиков возможно применение таких мер, как арест имущества".
Судебный пристав-исполнитель может арестовать имущество и превышающее по цене размер долга. При погашении долга он вернет должнику разницу. При этом должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Скажем, оставьте телевизор, без него жить не могу, возьмите лучше кофемолку.
Правда, решать в конечном счете, что арестовать в первую очередь, что во вторую, будет судебный пристав. В крайних случаях неплательщикам могут грозить и более серьезные последствия - вплоть до ограничения выезда за границу.