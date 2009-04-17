В России резко выросло число должников за интернет и кабельное телевидение

Причем граждане иногда попадают в должники по чистой рассеянности. Дело в том, что по Закону "О защите прав потребителей" компания не может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем порядке. Человек должен прийти и сказать: все, с вами я больше не связываюсь. И поставить подпись где надо.