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В преддверии Пасхи тюменцы спешат навести порядок на могилах родных

17 апреля 2009, 16:14
В преддверии православных праздников, Пасхи (19 апреля) и Радоницы (28 апреля), тюменцы спешат на городские кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких.

По наблюдениям директора МАСУ «Некрополь» Александра Сеиткова в эти два праздника бывает особенно много народу. Руководитель «Некрополя» призвал тюменцев соблюдать простые правила проведения уборки.

Чтобы люди не оставляли мусор в секторах, смотрители городских кладбищ будут выдавать посетителям погостов бесплатные пакеты для мусора, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени. Наполненные мешки горожане должны выставить на обочину проезжей части в секторе либо унести в контейнер. Александр Сеитков также напомнил о мерах противопожарной безопасности. Поскольку наступил опасный период, поджигать сухую траву запрещено, как и уходить с кладбища, оставляя без присмотра зажженную свечу.

#Новости#Православные праздники#Ксения#Общество
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