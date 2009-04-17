В преддверии Пасхи тюменцы спешат навести порядок на могилах родных

Чтобы люди не оставляли мусор в секторах, смотрители городских кладбищ будут выдавать посетителям погостов бесплатные пакеты для мусора, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени. Наполненные мешки горожане должны выставить на обочину проезжей части в секторе либо унести в контейнер. Александр Сеитков также напомнил о мерах противопожарной безопасности. Поскольку наступил опасный период, поджигать сухую траву запрещено, как и уходить с кладбища, оставляя без присмотра зажженную свечу.