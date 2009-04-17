В мае тюменские улицы начнут танцевать

Первый Открытый городской фестиваль Хип-Хопа и Брейк-Данса «Танцы улиц-2009» стартует в Тюмени 3 мая 2009 года. В 12:00 спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье» распахнет свои двери для коллективов-участников фестиваля и зрителей.
Это очередное хип-хоп событие от известных студий современного танца «Forsage», «Step UP» и Управления по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Проект проводится в поддержку молодежной танцевальной культуры, а также в целях пропаганды здорового образа жизни, продвижения на российские чемпионаты одарённых, талантливых детей и молодёжи, творческий обмен между участниками и выявление новых танцевальных команд.
Сегодня заявки на участие уже подали команды и соло-исполнители из Екатеринбурга, Омска, Нижневартовска, Челябинска, Урая, Тобольска, Ишима.
Состязания будут проходить в номинациях: Hip-Hop Show (командные выступления танцоров), Hip-Hop and Break-Dance баттлы 1*1. Финал фестиваля состоится в 00:00, 3 мая 2009, в ночном клубе «Жираff» (ул. Логунова,3/1).
Судить соревнования будут приглашенные судьи - мастера танцевального жанра в стиле Hip-Hop:
- Данил Ситников (Doberman Crew) г. Екатеринбург – Победитель «Танцев без правил» (2-ой сезон), чемпион Hip-Hop International Russia 2009, участник World Hip-Hop International Las Vegas 2008 в составе команды «Доберман»;
- Евгений Дедюк (Doberman Crew) г. Екатеринбург – 3 место «Танцев без правил» (3-ий сезон), чемпион Hip-Hop International Russia 2009, участник World Hip-Hop International Las Vegas 2008 в составе команды «Доберман»;
- B-Boy Мэл (г. Екатеринбург) - Финалист ТОР-30 Урал, участник финалов ТОР-30 г. Москва;
- B-Boy Джонни (г. Екатеринбург) - 2 место TOTAL SESSION 2008 г. Барселона, неоднократный участник Европейских баттлов;
- Сергей Мутаген (г. Екатеринбург)-Представитель команды «Unknown Оbject – ATF» г. Екатеринбург, 2 место (Crew и 2û2) чемпионат «Адреналин».
Справки можно получить по телефону: 8-909-742-56-03, 8-922-485-36-98.