В мае тюменские улицы начнут танцевать

Это очередное хип-хоп событие от известных студий современного танца «Forsage», «Step UP» и Управления по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Проект проводится в поддержку молодежной танцевальной культуры, а также в целях пропаганды здорового образа жизни, продвижения на российские чемпионаты одарённых, талантливых детей и молодёжи, творческий обмен между участниками и выявление новых танцевальных команд.