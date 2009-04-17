Тюменский пенсионер разоблачил мошенника

На объявление о проведении общего собрания жильцов в доме 56 на ул. Ямской, откликнулось немало людей. Представительного вида мужчина с кожаной папочкой в руках, назвавшись представителем страховой компании «Югория-мед», долго и убедительно разъяснял, какими правами и привилегиями в медицинском обслуживании могут пользоваться обладатели страховых медицинских полисов. Затем предложил желающим приобрести за невысокую цену памятки, в которых подробно расписаны условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи и обеспечения населения области лекарствами, а также обязанности страховой компании и права застрахованных (такие памятки в медицинских учреждениях раздаются бесплатно). Но главное предложение заключалось не в этом. Современный Остап Бендер рассказал о новых медицинских полисах, заплатив за которые 3 тысячи рублей, можно будет получить полную компенсацию всех медицинских услуг, полученных за год. Предложение заинтересовало в первую очередь пенсионеров. Некоторые из них тут же подписали договора и внесли требуемые деньги. Забрав документы с собой, якобы, чтобы проставить печати, мужчина исчез. Вместе с деньгами.