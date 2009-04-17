Тюменские бизнесмены летают на такси

Как рассказал журналистам руководитель проекта авиа-такси «Dexter» Евгений Андрачников, в краткосрочных планах компании открытие новых таксопарков на Урале и в Сибири. На сегодняшний день услугами авиа-такси пользуются 80 корпоративных клиентов, часть из которых имеет дела в Тюмени. Удобный самолет «Pilatus PC – 12» вмещает 8 пассажиров, развивает скорость до 519 км/час и способен преодолевать расстояния до 2000 км. Салон самолета специально предназначен для деловых людей: здесь есть розетки для подзарядки ноутбуков и мобильных телефонов, раскладные столы, удобные кресла, а для комфортного ведения переговоров отсутствует стюардесса. Однако, по желанию клиента, возможны любые капризы. За отдельную плату, конечно.