Тюменские бизнесмены летают на такси

Авиа-такси во многом похоже на традиционное такси: фиксированный тариф 160 рублей за километр, независимо от количества человек на борту, транспорт готов к вылету в течение 3 часов после заказа и ждет вас в случае опоздания.
Конечно, поймать такси, махнув рукой на дороге, не удастся. Авиа-такси летает лишь в открытые гражданские аэропорты. Впрочем, при необходимости, а особенно при неоднократной необходимости, сотрудники компании делают все, чтобы получить возможность посадить самолет и на военном аэродроме.
Как рассказал журналистам руководитель проекта авиа-такси «Dexter» Евгений Андрачников, в краткосрочных планах компании открытие новых таксопарков на Урале и в Сибири. На сегодняшний день услугами авиа-такси пользуются 80 корпоративных клиентов, часть из которых имеет дела в Тюмени. Удобный самолет «Pilatus PC – 12» вмещает 8 пассажиров, развивает скорость до 519 км/час и способен преодолевать расстояния до 2000 км. Салон самолета специально предназначен для деловых людей: здесь есть розетки для подзарядки ноутбуков и мобильных телефонов, раскладные столы, удобные кресла, а для комфортного ведения переговоров отсутствует стюардесса. Однако, по желанию клиента, возможны любые капризы. За отдельную плату, конечно.
Евгений Андрачников уверен, что спрос на услуги компании «Dexter» в скором времени возрастет: «Сегодня люди, которые управляют бизнесом, научились конвертировать время в деньги. И они понимают, что в большинстве случаев наши услуги выходят дешевле».