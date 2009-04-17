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"Тюмень водоканал": глобальная реконструкция позволит тюменцам пить чистую воду

17 апреля 2009, 11:45
Выездное совещание на Метелевском водозаборе ООО «Тюмень водоканал» провел сегодня заместитель главы администрации Тюмени Василий Панов. Участие в совещании приняли все стороны, задействованные в глобальной реконструкции объекта.
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Тюмень

Метелевский водозабор подает 2/3 качественной питьевой воды, требующейся для обеспечения нужд города. В настоящий момент сооружения работают на пределе своих возможностей. Их проектная мощность составляет порядка 150000 кубометров в сутки. Конечную очистку воды обеспечивают восемь фильтров. В связи с ростом водопотребления, в среднем на 10000 кубометров в сутки ежегодно, ситуация с водоснабжением областной столицы была близка к критической. Только экстренные меры, принятые компанией «Тюмень Водоканал» совместно с администрацией Тюмени, смогли исправить ситуацию.

Переоценить важность ведущихся на водозаборе работ невозможно. От их проведения целиком и полностью зависит качественное и бесперебойное водоснабжение Тюмени.

Главная сложность в реконструкции водозабора – это невозможность его полной остановки. Работы приходится вести поэтапно, чтобы жители города не испытывали проблем с водой. Так, в прошлом году была закончена полная реконструкция двух фильтров. В них поменяли фильтрующий материал, модернизировали конструкцию, согласно последним достижениям в сфере очистки воды и внедрили водовоздушную промывку. В настоящий момент на реконструкцию остановлен третий фильтр. Его обещают закончить к лету, тогда же начнется модернизация следующего фильтра, работы на котором продлятся вплоть до 1 декабря.

- Мы активно сотрудничаем с компанией «Тюмень Водоканал», - сообщила генеральный директор подрядной организации «Строитель-17» Алевтина Левчук, - по ходу реконструкции в изначальные проекты вносятся коррективы, направленные на совершенствование создаваемой системы очистки, внедряются предлагаемые эксплуатирующей организацией ноу-хау. Мы с пониманием относимся к вносимым поправкам, поскольку так же, как и «Тюмень Водоканал», хотим создать в Тюмени образцовую систему очистки воды.

В ходе знакомства с ведущейся реконструкцией в фильтровальном зале Метелевского водозабора, представителям администрации было показано помещение, где в будущем будет установлено все необходимое оборудование для работы системы водовоздушной промывки, которая позволит увеличить объемы очищаемой воды, снизит ее потери и еще более повысит качество.

Еще одно помещение, в котором в настоящий момент ведется ремонт – серверная. Это своего рода будущий «мозг» Метелевского водозабора. В планах компании «Тюмень Водоканал» практически полностью автоматизировать процесс очистки и подачи воды в город. В этих целях на предприятии сейчас активно внедряется автоматизированная система управления технологическими процессами. Первый этап внедрения этой системы, по словам Николая Родина, генерального директора компании «Тюмень Водоканал», должен быть закончен уже к 1 сентября этого года.

Суть первого этапа – получить контроль за всеми процессами, происходящими на водозаборе. Причем контроль этот будет вестись из центральной диспетчерской «Тюмень Водоканал». К этому времени посредством уже закупленного оборудования в центральную диспетчерскую в режиме реального времени будет поступать полная информация о давлении на коллекторе и уровне воды в резервуарах. Такая информация позволит по максимуму избежать возникновения непредвиденных ситуаций и избежать проблем с водоснабжением жителей.

На втором этапе внедрения автоматизированной системы планируется ввести в действие автоматическое управление процессами по очистке и перекачке воды в город. Так, к примеру, в автоматическом режиме будет происходить промывка фильтров. Для этого на каждом фильтре будут установлены современные расходомеры, уровнемеры и мутномеры. В настоящий момент очистка фильтров производится раз в сутки, вне зависимости от уровня загрязненности фильтра.

В планах реконструировать и отстойники. Именно здесь по технологии оседает порядка 70 процентов всех лишних элементов, содержащихся в исходной воде. Для того чтобы провести полную реконструкцию отстойников, понадобится порядка 8 лет, по году на каждый. В настоящий момент специалисты Метелевского водозабора активно отслеживают работу отстойников для того, чтобы сделать окончательные выводы о реальном состоянии этих сооружений и своевременно внести необходимые поправки в проекты их реконструкции. В этих целях был приобретен специальный сверхточный прибор – мутномер.

Делегация также ознакомилась и с ходом реконструкции на станции второго подъема. Именно отсюда посредством мощных насосов очищенная вода «толкается» в город. Завершение реконструкции этой станции, на которой планируется полностью обновить насосы, позволит стабилизировать давление по всему городу.

- Ни для кого не секрет, что в периоды пикового водопотребления существует проблема с давлением воды на верхних этажах зданий. Это касается вечерних часов и новогодних праздников, - рассказывает Николай Родин, - мы планомерно работаем над решением этой проблемы. При этом есть дома, где бесперебойное водоснабжение можно обеспечить, решив локальную проблему. Как это, к примеру, получилось с домами в районе Московского тракта и улицы Гастелло. Но есть районы, где проблемы перебоев нужно решать системно. Пример тому - район Войновки.

Специалисты компании, опираясь на гидравлические расчеты, уверены, что ведущиеся на Метелевском и Велижанском водозаборе работы по реконструкции станций второго подъема, где на насосы будут установлены частотно-регулируемые приводы, позволят поддерживать постоянное давление в водопроводной сети и тем самым решить проблему с дефицитным напором даже в периоды пикового водопотребления.

Следующее выездное совещание решено было провести на Велижанском водозаборе, где также в непрерывном режиме идет процесс реконструкции фильтров и насосной станции – сообщили Nashgorod.ru в отделе по связям с общественностью компании «Тюмень Водоканал».

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