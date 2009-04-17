"Тюмень водоканал": глобальная реконструкция позволит тюменцам пить чистую воду

- Ни для кого не секрет, что в периоды пикового водопотребления существует проблема с давлением воды на верхних этажах зданий. Это касается вечерних часов и новогодних праздников, - рассказывает Николай Родин, - мы планомерно работаем над решением этой проблемы. При этом есть дома, где бесперебойное водоснабжение можно обеспечить, решив локальную проблему. Как это, к примеру, получилось с домами в районе Московского тракта и улицы Гастелло. Но есть районы, где проблемы перебоев нужно решать системно. Пример тому - район Войновки.