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Церемонию награждения "ТЭФИ" перенесут в Санкт-Петербург

17 апреля 2009, 13:22
Церемония награждения телевизионной премией "ТЭФИ" в 2009 году пройдет не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Как сообщает 16 апреля агентство "Интерфакс", такое решение принято советом учредителей Академии российского телевидения.

Церемония пройдет 26 сентября в петербургском Михайловском театре, ее будет транслировать "Пятый канал". Президент телеакадемии Михаил Швыдкой заявил, что с этого года выдвигать программы на премию ТЭФИ будут не телеканалы, а производители. "Вручая премии, мы даже не будем говорить, на каком канале идет программа", - пояснил Швыдкой. Хотя каналы также смогут выступать в качестве производителей, представляя свои собственные программы.

Число номинаций ТЭФИ в 2009 году сократится с 50 до 46. Некоторые номинации объединены друг с другом, некоторые - упразднены.

По словам Швыдкого, перемена места проведения церемонии и транслирующего ее телеканала "смягчит все проблемы" внутри телеакадемии. На протяжении последних нескольких лет обстановка в академии остается напряженной. Телеканалы ТНТ, НТВ и группа ВГТРК вышли из состава объединения. В 2008 году церемонию вручения ТЭФИ не транслировал ни один канал. После этого аналитики заговорили о возможном роспуске телеакадемии. Михаил Швыдкой сменил Владимира Познера на посту президента академии в конце 2008 года.

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