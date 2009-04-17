Церемонию награждения "ТЭФИ" перенесут в Санкт-Петербург

Церемония пройдет 26 сентября в петербургском Михайловском театре, ее будет транслировать "Пятый канал". Президент телеакадемии Михаил Швыдкой заявил, что с этого года выдвигать программы на премию ТЭФИ будут не телеканалы, а производители. "Вручая премии, мы даже не будем говорить, на каком канале идет программа", - пояснил Швыдкой. Хотя каналы также смогут выступать в качестве производителей, представляя свои собственные программы.
Число номинаций ТЭФИ в 2009 году сократится с 50 до 46. Некоторые номинации объединены друг с другом, некоторые - упразднены.
По словам Швыдкого, перемена места проведения церемонии и транслирующего ее телеканала "смягчит все проблемы" внутри телеакадемии. На протяжении последних нескольких лет обстановка в академии остается напряженной. Телеканалы ТНТ, НТВ и группа ВГТРК вышли из состава объединения. В 2008 году церемонию вручения ТЭФИ не транслировал ни один канал. После этого аналитики заговорили о возможном роспуске телеакадемии. Михаил Швыдкой сменил Владимира Познера на посту президента академии в конце 2008 года.