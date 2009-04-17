Церемонию награждения "ТЭФИ" перенесут в Санкт-Петербург

Церемония пройдет 26 сентября в петербургском Михайловском театре, ее будет транслировать "Пятый канал". Президент телеакадемии Михаил Швыдкой заявил, что с этого года выдвигать программы на премию ТЭФИ будут не телеканалы, а производители. "Вручая премии, мы даже не будем говорить, на каком канале идет программа", - пояснил Швыдкой. Хотя каналы также смогут выступать в качестве производителей, представляя свои собственные программы.