«Шпионские игры» ждут тюменских любителей сити-квестов

Тюменские любители сити-квестов и автоигр начинают новый сезон! В пятницу, 24 апреля автотюменцев ждут "Шпионские игры": Список Штирлица. Организаторы игры: Smart Drive Club и = А.К.=.
Стартовый взнос: 700 р. с команды (с заранее заполненой Контрольной картой - 600 руб) (одна машина, экипаж 4 или 5 человек)
Место сбора: Маковая Поляна(Парковка ТРЦ Премьер)
Регистрация Команд: с 19:30 до 20:40
Брифинг для Игроков: 20:45
Старт Игры: 21.00
Эта история стала абсолютно выходящей за рамки нашего понимания ведь выдающемуся, многоликому агенту Джеймсу Бонду, для спасения мира пришлось распутывать дело семидесятилетней давности…
1943 год: Стремясь к мировому господству, третий рейх вел работу над созданием биохимического оружия, способного уничтожить одним ударом практически всех врагов новой Германии. Чтобы остановить фашистов, Штирлицу необходимо было выяснить, кто именно из третьего рейха вел разработку оружия массового поражения. Устранив злого гения, мир имел бы шанс на спасение….
Наши дни: Научные разработки секретного оружия третьего рейха попали в руки террористической группировки, которая активно занялась завершением когда-то начатой работы нацистов. Для того чтобы предотвратить гибель трети человечества Бонду необходимо собрать по крупицам те знания, которыми обладал великий Штирлиц, получить заветный код, имя того кто когда-то стоял у истоков создания оружия массового поражения, ведь именно это имя может остановить смертельные часы.
Миссия агента 007 получила название - «Список Штирлица»…
Спонсоры игры:
Ресторан, ночной клуб Восток-Запад г. Тюмень, ул. Максима Горького 70, 3 этаж
Телефон 54-64-99
Бильярдный клуб Абриколь г Тюмень, пос. Березняки, ул. Центральная 17
Предварительная запись по телефону 64-58-02
Подробности: www.smartdriveclub.ru