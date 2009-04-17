«Шпионские игры» ждут тюменских любителей сити-квестов

Наши дни: Научные разработки секретного оружия третьего рейха попали в руки террористической группировки, которая активно занялась завершением когда-то начатой работы нацистов. Для того чтобы предотвратить гибель трети человечества Бонду необходимо собрать по крупицам те знания, которыми обладал великий Штирлиц, получить заветный код, имя того кто когда-то стоял у истоков создания оружия массового поражения, ведь именно это имя может остановить смертельные часы.