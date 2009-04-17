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Сегодня сверчки петь начинают

17 апреля 2009, 12:52
По православному календарю сегодня день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. Иосиф Песнописец писал церковные песнопения, которые «поражали чудной приятностью звука и силой мысли».

Став иноком в 15 лет, он был подвергнут гонениям, схвачен и отправлен в темницу, где провел шесть лет. Затем обрел свободу. Построив в Константинополе церковь, он написал много хвалебных песнопений в память святого Варфоломея, именем которого была названа церковь. Скончался в глубокой старости.

По народной традиции день называется Иосиф Песнопевец. Согласно приметам, к этому времени прилетают и расселяются сверчки, поэтому в народе говорят: «Как запел сверчок - пора пахать под рожь».

Впервые можно слышать журавля. У гусиного лука появляются цветочки.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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