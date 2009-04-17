Сегодня сверчки петь начинают

Став иноком в 15 лет, он был подвергнут гонениям, схвачен и отправлен в темницу, где провел шесть лет. Затем обрел свободу. Построив в Константинополе церковь, он написал много хвалебных песнопений в память святого Варфоломея, именем которого была названа церковь. Скончался в глубокой старости.