Сегодня Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста

В Великую пятницу Божественная литургия не совершается, вместо нее утром служатся часы, за которыми, как и накануне вечером, читают Евангелие о страстях Христовых. В середине дня совершается вечерня с чином выноса плащаницы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет служить вечерню в храме Христа Спасителя в 14:00.
Плащаницу, плат с изображением в рост Господа Иисуса Христа лежащим во гробе, устанавливают на возвышении в центре храма. Ее умащают благовониями в память о том, как жены-мироносицы приносили ароматы, чтобы помазать ими Тело погребенного Христа, и украшают цветами.
На плащаницу обычно кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу, постоянно воскуряющую фимиам. Перед плащаницей положено полагать земные поклоны, прикладываться к ней. Все богослужения Великой пятницы и Великой субботы начинаются и завершаются не в алтаре, а перед плащаницей.
Вечером в Великую пятницу в храмах служится утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы. Патриарх Кирилл начнет совершать это богослужение в храме Христа Спасителя в 18:00.
Утреня Великой субботы имеет заупокойный характер, являясь воспоминанием о погребении Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается 17-я кафизма - часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Затем прочитывают канон Великой субботы. Это тоже плач о погребенном Христе, но в нем сильнее звучит ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. Евангелие же читается уже воскресное - о явлении ангелов на месте погребения распятого Христа.
Утреня завершается тихим крестным ходом вокруг храма, символизирующим погребение Спасителя. Духовенство во главе крестного хода несет Плащаницу, верующие идут следом с зажженными свечами.
Великая пятница - день особо строгого поста. Существует благочестивая традиция не вкушать в Великую пятницу никакой пищи до окончания чина выноса плащаницы, а затем принимать в пищу только хлеб и воду.