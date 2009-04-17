Сегодня Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста

Утреня Великой субботы имеет заупокойный характер, являясь воспоминанием о погребении Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается 17-я кафизма - часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Затем прочитывают канон Великой субботы. Это тоже плач о погребенном Христе, но в нем сильнее звучит ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. Евангелие же читается уже воскресное - о явлении ангелов на месте погребения распятого Христа.