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Сегодня Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста

17 апреля 2009, 09:21
Сегодня Великая Пятница, самый скорбный для православных верующих день. Когда был распят и умер на кресте Иисус Христос. У постящихся самый строгий день воздержания.

В Великую пятницу Божественная литургия не совершается, вместо нее утром служатся часы, за которыми, как и накануне вечером, читают Евангелие о страстях Христовых. В середине дня совершается вечерня с чином выноса плащаницы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет служить вечерню в храме Христа Спасителя в 14:00.

Плащаницу, плат с изображением в рост Господа Иисуса Христа лежащим во гробе, устанавливают на возвышении в центре храма. Ее умащают благовониями в память о том, как жены-мироносицы приносили ароматы, чтобы помазать ими Тело погребенного Христа, и украшают цветами.

На плащаницу обычно кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу, постоянно воскуряющую фимиам. Перед плащаницей положено полагать земные поклоны, прикладываться к ней. Все богослужения Великой пятницы и Великой субботы начинаются и завершаются не в алтаре, а перед плащаницей.

Вечером в Великую пятницу в храмах служится утреня Великой субботы с чином погребения плащаницы. Патриарх Кирилл начнет совершать это богослужение в храме Христа Спасителя в 18:00.

Утреня Великой субботы имеет заупокойный характер, являясь воспоминанием о погребении Христа. Как на отпевании, все в храме стоят с зажженными свечами. В начале утрени читается 17-я кафизма - часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах. Затем прочитывают канон Великой субботы. Это тоже плач о погребенном Христе, но в нем сильнее звучит ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. Евангелие же читается уже воскресное - о явлении ангелов на месте погребения распятого Христа.

Утреня завершается тихим крестным ходом вокруг храма, символизирующим погребение Спасителя. Духовенство во главе крестного хода несет Плащаницу, верующие идут следом с зажженными свечами.

Великая пятница - день особо строгого поста. Существует благочестивая традиция не вкушать в Великую пятницу никакой пищи до окончания чина выноса плащаницы, а затем принимать в пищу только хлеб и воду.

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