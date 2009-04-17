Росздравнадзор изымает из продажи фломастеры с йодом и зеленкой

По словам Максимова, йод, зеленка и перекись водорода продаются в российских аптеках в упаковке в форме фломастера, производителем которой является ООО «Леккер». Между тем, данные о производителе самих лекарственных средств, сроке их годности и составе на упаковке отсутствуют. Подобная продукция реализуется во всех регионах РФ по цене 30 рублей за фломастер.