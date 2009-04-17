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Росздравнадзор изымает из продажи фломастеры с йодом и зеленкой

17 апреля 2009, 13:12
Росздравнадзор будет изымать из продажи йод и зеленку, производителя которых надзорной службе установить не удалось. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник управления лицензирования и правового обеспечения Росздравнадзора Сергей Максимов.

По словам Максимова, йод, зеленка и перекись водорода продаются в российских аптеках в упаковке в форме фломастера, производителем которой является ООО «Леккер». Между тем, данные о производителе самих лекарственных средств, сроке их годности и составе на упаковке отсутствуют. Подобная продукция реализуется во всех регионах РФ по цене 30 рублей за фломастер.

Сейчас Росздравнадзор принимает меры по изъятию из обращения данного изделия медицинского назначения, сообщил Максимов. «Как бы вы внимательно не читали этикетку, вы не поймете, что находится внутри, и кто произвел то, что находится внутри», - добавил он.

Изделие с неизвестным содержимым как минимум небезопасно для населения, подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

#Новости#Медицина#Лекарства#Здоровье#Ксения#Общество
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