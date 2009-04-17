Роман "Убить пересмешника" назван самой "вдохновляющей" книгой

Произведение о борьбе с расизмом в Америке времен Великой депрессии обошло Библию, занявшую второе место, пишет The Telegraph.
При этом, как отмечает газета, тиражи "Убить пересмешника" составляют 30 млн, а Библия с 1815 года была продана в количестве 2,5 млрд экземпляров.
В топ-10 попали также дневник Анны Франк, биография Нельсона Манделы, роман Алекса Гарланда "Пляж", по которому был снят фильм с Леонардо Ди Каприо, и "Над пропастью во ржи" Сэлинджера.
Напомним, в прошлом году роман "Убить пересмешника" английские читатели назвали лучшим мировым произведением.
Произведение, опубликованное 11 июня 1960 года, мгновенно стало бестселлером, а в 1961 году получило престижнейшую Пулитцеровскую премию. С тех пор были проданы 30 миллионов экземпляров этой книги. В 1999 году "Убить пересмешника" стал, согласно результатам опроса американского "Библиотечного журнала", "Лучшим романом столетия".
Популярности романа способствовал завоевавший "Оскар" фильм со знаменитым голливудским актером Грегори Пеком - в нем он сыграл адвоката Аттикуса Финча, защищающего негра, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины.
Самые вдохновляющие книги:
1. "Убить пересмешника", Харпер Ли
2. Библия
3. "Ребенок, о котором говорили "оно", Дэйв Пельцер
4. "Мужчины с Марса, Женщины с Венеры", Джон Грэй
5. "Дневник Анны Франк", Анна Франк
6. "1984", Джордж Оруэлл
7. "Долгий путь к свободе", Нельсон Мандела
8. "Пляж", Алекс Гарланд
9. "Жена путешественника во времени", Одри Ниффенеггер
10. "Над пропастью во ржи", Джером Сэлинджер