Роман "Убить пересмешника" назван самой "вдохновляющей" книгой

Произведение, опубликованное 11 июня 1960 года, мгновенно стало бестселлером, а в 1961 году получило престижнейшую Пулитцеровскую премию. С тех пор были проданы 30 миллионов экземпляров этой книги. В 1999 году "Убить пересмешника" стал, согласно результатам опроса американского "Библиотечного журнала", "Лучшим романом столетия".