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Роман "Убить пересмешника" назван самой "вдохновляющей" книгой

17 апреля 2009, 13:05
Портал OnePoll.com провел опрос, призванный определить книги, которые больше всего вдохновляют читателей. Первое место в списке занял роман "Убить пересмешника" Харпер Ли.

Произведение о борьбе с расизмом в Америке времен Великой депрессии обошло Библию, занявшую второе место, пишет The Telegraph.

При этом, как отмечает газета, тиражи "Убить пересмешника" составляют 30 млн, а Библия с 1815 года была продана в количестве 2,5 млрд экземпляров.

В топ-10 попали также дневник Анны Франк, биография Нельсона Манделы, роман Алекса Гарланда "Пляж", по которому был снят фильм с Леонардо Ди Каприо, и "Над пропастью во ржи" Сэлинджера.

Напомним, в прошлом году роман "Убить пересмешника" английские читатели назвали лучшим мировым произведением.

Произведение, опубликованное 11 июня 1960 года, мгновенно стало бестселлером, а в 1961 году получило престижнейшую Пулитцеровскую премию. С тех пор были проданы 30 миллионов экземпляров этой книги. В 1999 году "Убить пересмешника" стал, согласно результатам опроса американского "Библиотечного журнала", "Лучшим романом столетия".

Популярности романа способствовал завоевавший "Оскар" фильм со знаменитым голливудским актером Грегори Пеком - в нем он сыграл адвоката Аттикуса Финча, защищающего негра, ложно обвиненного в изнасиловании белой женщины.

Самые вдохновляющие книги:

1. "Убить пересмешника", Харпер Ли

2. Библия

3. "Ребенок, о котором говорили "оно", Дэйв Пельцер

4. "Мужчины с Марса, Женщины с Венеры", Джон Грэй

5. "Дневник Анны Франк", Анна Франк

6. "1984", Джордж Оруэлл

7. "Долгий путь к свободе", Нельсон Мандела

8. "Пляж", Алекс Гарланд

9. "Жена путешественника во времени", Одри Ниффенеггер

10. "Над пропастью во ржи", Джером Сэлинджер

#Новости#Литература#Таня#Культура
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