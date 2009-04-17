Пятнадцать человек сняли со льдины тобольские спасатели

Собираясь на рыбалку, нужно брать с собой простые спасательные средства (спасательную доску, веревку) и во время ужения рыбы, их надо держать под рукой. Для усиления опоры рядом с лункой надо класть принесенную доску. Это повышает безопасность рыбака на льду. Лунки в целях безопасности пробивают на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Рыбаки не должны собираться большими группами.