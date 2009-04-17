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Пятнадцать человек сняли со льдины тобольские спасатели

17 апреля 2009, 17:43
16 апреля в 20.00 началась подвижка льда на реке Иртыш. В это время через пешеходную переправу Тобольск – левобережье двигались люди.

Между берегами и ледяным пластом образовалась пятидесятиметровая расщелина. Тринадцать взрослых и два подростка оказались отрезанными от земли. По мобильному телефону была вызвана помощь. На плавсредствах спасатели эвакуировали людей на берег.

В связи с этим ГУ МЧС России по Тюменской области еще раз обращаtт внимание граждан: Выход на лед опасен! Будьте осторожны и внимательны!

Особое внимание к рыбакам: выход населения на подледный лов рыбы, а также выезд на акваторию на автомобиле может привести к трагедии!

Собираясь на рыбалку, нужно брать с собой простые спасательные средства (спасательную доску, веревку) и во время ужения рыбы, их надо держать под рукой. Для усиления опоры рядом с лункой надо класть принесенную доску. Это повышает безопасность рыбака на льду. Лунки в целях безопасности пробивают на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Рыбаки не должны собираться большими группами.

1. Не пробивать рядом много лунок.

2. Не собираться большими группами на одном месте.

3. Не пробивать лунки на переправах.

4. Не ловить рыбу у промоин, как бы ни был хорош там клев.

5. Всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 метров или шест длиной 3-5 метров.

#Новости#Ксения#Общество
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