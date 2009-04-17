Последняя пассажирка "Титаника" снова распродает вещи

Это уже вторая распродажа вещей Дин. Полгода назад 97-летняя британка выручила на аукционе 30 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент это соответствовало примерно 52,1 тысячи долларов США). Новый аукцион назначен домом "Henry Aldridge & Son" на 18 апреля. Как ожидается, доход от него будет примерно таким же, как от прошлой распродажи.
В число лотов войдет холщовый мешок, в котором маленькую Миллвину некогда подняли со шлюпки на борт спасательного корабля. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в подлинности этого предмета. Остальные 16 предметов, которые Дин планирует продать, связаны с путешествием на "Титанике", но не были непосредственно на корабле. На всех вещах Дин поставит автографы.
В 1912 году, когда затонул "Титаник", Миллвине Дин было 9 недель. Она находилась на судне вместе со своими родителями и братом. Во время кораблекрушения погиб отец Дин, а все остальные члены семьи спаслись. На сегодняшний день Дин является единственным в мире живым человеком, который некогда был спасен с "Титаника". Всего же во время кораблекрушения уцелели примерно 700 из 2200 пассажиров судна.
Последняя пассажирка "Титаника" никогда не была замужем и не имеет детей. У нее есть лишь дальние родственники, которые не помогают ей материально. Стоимость пребывания Миллвины Дин в доме престарелых составляет 36 тысяч фунтов стерлингов в год. Если она не сможет платить, расходы на ее содержание возьмет на себя государство. Но тогда Дин будет не вправе самостоятельно выбирать учреждение, в котором она желает проживать.
Журналисты обратились к Дин с просьбой лично рассказать об аукционе, но она не смогла поддерживать беседу из-за инфекционной болезни горла.
Одновременно с вещами Дин на аукционе будут проданы письма, принадлежавшие семье "предпоследней" пассажирки Титаника Барбары Вест Дайтон. В этих письмах рассказывается о путешествии на "Титанике" и о кораблекрушении. Дайтон плыла на "Титанике" в 10-месячном возрасте. Она умерла в 2007 году.