Последняя пассажирка "Титаника" снова распродает вещи

Последняя пассажирка "Титаника" никогда не была замужем и не имеет детей. У нее есть лишь дальние родственники, которые не помогают ей материально. Стоимость пребывания Миллвины Дин в доме престарелых составляет 36 тысяч фунтов стерлингов в год. Если она не сможет платить, расходы на ее содержание возьмет на себя государство. Но тогда Дин будет не вправе самостоятельно выбирать учреждение, в котором она желает проживать.