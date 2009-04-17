Полпред Президента в УрФО сегодня работает в Тобольске

Программа пребывания в Тобольске насыщенна и включает посещение крупнейшего предприятия региона - ООО «Тобольск-Нефтехим», встречу с многодетной тобольской семьей Соколовых, в которой воспитываются приемные дети, осмотр кремлевских объектов, в частности, Дворца наместника, Софийско-Успенского и Покровского соборов, смотровой площадки Тобольского кремля. Завершится рабочий визит заседанием антикризисного штаба в администрации города.