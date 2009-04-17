От снега до +18: тюменцев ждет весьма неустойчивая погода

Воскресенье тоже пройдет без существенных осадков, а усиление южного ветра приведет к повышению температуры ночью до -2 - +3, днем до +10 - +15. 20 апреля будет еще теплее, может пройти небольшой кратковременный дождь, и в дневные часы столбики термометров поднимутся до +13 - +18 градусов. Однако во вторник, 21 апреля, циклон обусловит нам облачную погоду с осадками, а в северных районах дождь возможен с мокрым снегом. Ожидаются порывы южного ветра до 15 м/с. И похолодание - температура в течение суток составит всего +1 - +6.