От снега до +18: тюменцев ждет весьма неустойчивая погода

Как и предполагали синоптики, в этом году весна к тюменцам опаздывает. В ближайшие дни на юге области ожидается весьма неустойчивая температура. Теплая погода в первой декаде апреля сменится циклоном, который несет с собой дожди и низкие температуры.
Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Тюменского Гидрометцентра Елена Шарун, температура воздуха этой ночью понизится до -3 - -8 градусов, при этом ожидаются осадки в виде снега. Днем 18 апреля осадки маловероятны, но температурный фон будет низким - всего 0 - +5 градусов.
Воскресенье тоже пройдет без существенных осадков, а усиление южного ветра приведет к повышению температуры ночью до -2 - +3, днем до +10 - +15. 20 апреля будет еще теплее, может пройти небольшой кратковременный дождь, и в дневные часы столбики термометров поднимутся до +13 - +18 градусов. Однако во вторник, 21 апреля, циклон обусловит нам облачную погоду с осадками, а в северных районах дождь возможен с мокрым снегом. Ожидаются порывы южного ветра до 15 м/с. И похолодание - температура в течение суток составит всего +1 - +6.
22 апреля местами вновь пройдет мокрый снег. Ожидаются порывы северо-западного ветра, температура ночью может составить -2 - -7, днем +5 - +10 градусов. В последующие дни неустойчивый характер погоды сохранится.