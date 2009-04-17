Обманутые дольщики Тюмени не станут молчать: снова грядет митинг

На протяжении четырёх месяцев мы ставили перед этими уважаемыми и ответственными лицами два вопроса: 1. Кто будет достраивать наши дома, на какие деньги и в какой срок? 2. Кто будет ответственным со стороны органов власти за выполнение этих мероприятий, и кто будет оказывать организационную помощь? - сообщили представители инициативной группы, - Конкретных и точных ответов на эти вопросы мы не получили! Только бюрократическая тянучка и общие фразы».