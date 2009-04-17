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Обманутые дольщики Тюмени не станут молчать: снова грядет митинг

17 апреля 2009, 17:21
Как сообщили Nashgorod.ru представители инициативной группы дольщиков ООО «Стройтехногрупп», дольщики, до сих пор находящиеся без крыши над головой, планируют очередной митинг, который состоится 25 апреля (в субботу) в 12.00 у стен областной администрции (возле памятника Ленину).
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Тюмень

«С середины декабря до настоящего момента инициативная группа обманутых дольщиков ООО «Стройтехногрупп» провела ряд встреч с представителями различных организаций и ведомств, а именно: с руководством ООО «Стройтехногрупп» Артемом Гончарюком; с представителями ГУСа – Андреем Никитиным, Борисом Ройтблаттом, Евгением Мискевичем: Стройнадзора – Сергеем Бауэром, Виктором Кулёминым; представителями различных департаментов областной администрации – Евгением Воробьёвым, с заместителем тюменской облдумы и секретарём партии Единая Россия в Тюменской области – Сергеем Усольцевым, Андреем Артюховым и, наконец, с вице-губернатором Тюменской области Сергеем Сарычевым.

На протяжении четырёх месяцев мы ставили перед этими уважаемыми и ответственными лицами два вопроса: 1. Кто будет достраивать наши дома, на какие деньги и в какой срок? 2. Кто будет ответственным со стороны органов власти за выполнение этих мероприятий, и кто будет оказывать организационную помощь? - сообщили представители инициативной группы, - Конкретных и точных ответов на эти вопросы мы не получили! Только бюрократическая тянучка и общие фразы».

Дольщики искренне не видят никаких продвижений в их сложной ситуации, поэтому единый вариант развития событий для них – это митинг.

«Своим митингом мы хотим привлечь внимание к нашим проблемам тех сил, которые способны эти проблемы решить и хотят это делать» - говорят дольщики.

#Новости#Тюмень#Акции протеста#Ксения#Общество
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