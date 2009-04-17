Объявлены имена победителей областного конкурса «Учитель года-2009»

Вопросы были как на тему образования в общем, так и на личные темы, причем последние вызывали наибольшее оживление. Как объяснить детям, кто такие террористы, что происходит в мире, и стоит ли им навязывать свое мнение, либо же нужно излагать лишь сухие факты. К единому мнению в данном вопросе участники не пришли. Надежда Степкина выразила мысль, что ученик должен сам прийти к осознанию сложных вещей, а будущий победитель конкурса Константин Лупиков заявил, что никакого оправдания для человека, поднявшего руку на ребенка или женщину, быть не может.