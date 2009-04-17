Объявлены имена победителей областного конкурса «Учитель года-2009». Диплом третьей, второй и первой степени завоевали соответственно Надежда Степкина, учитель химии из Сладковской школы (Сладковский район), Ольга Собянина, учитель истории и обществознания Казанской школы (Казанский район) и Константин Лупиков, учитель истории и обществознания школы №70 соответственно. Осенью этого года Константин Васильевич представит Тюменскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Москве.
Ученическое жюри признало лучшей Ольгу Собянину, занявшую в конкурсе 2 место.
Учителю физики из Голышмановской школы Александру Смолину присужден приз как лучшему молодому учителю. 17 апреля, в день награждения «учителей года», Александру Михайловичу исполнилось 26 лет.
Победители конкурса "Учитель года-2008" награждены премиями губернатора по 80, 60 и 40 тысяч рублей - за 1, 2 и 3 места, и по 30 тысяч рублей - каждому из 13 участников очного тура, не занявшим призовых мест, а также ценными подарками от почетных гостей и спонсоров.
Одним из самых ярких конкурсов стали дебаты учителей с журналистами. Педагоги в этот момент на время сами стали учениками, соревнуясь друг с другом, кто быстрее поднимет руку и интереснее ответит на вопрос.
Вопросы были как на тему образования в общем, так и на личные темы, причем последние вызывали наибольшее оживление. Как объяснить детям, кто такие террористы, что происходит в мире, и стоит ли им навязывать свое мнение, либо же нужно излагать лишь сухие факты. К единому мнению в данном вопросе участники не пришли. Надежда Степкина выразила мысль, что ученик должен сам прийти к осознанию сложных вещей, а будущий победитель конкурса Константин Лупиков заявил, что никакого оправдания для человека, поднявшего руку на ребенка или женщину, быть не может.
Искренний интерес к конкурсу проявили и ученики. Помимо вопросов, связанных со школьной жизнью, их заинтересовал вопрос «Почему профессия учителя непопулярна?». Большинство участников согласилось, что стимулировать интерес молодых учителей нужно, прежде всего, материально, однако каждый учитель должен иметь предназначение к своей профессии.
Не обошли стороной также тему ЕГЭ. Как всегда, учителя, преподающие гуманитарные предметы, посетовали на то, что ученикам не предоставляется выбор формы сдачи экзаменов. На вопрос Ольги Ройтблат, куда бы победители потратили вознаграждение – на техническую сторону или на развитие самих учителей, будущий Учитель года – 2009 ответил: «На людей». Это оценили члены жюри, ведь, как пояснила Ольга Ройтблат, вкладывать почему-то предпочитают во что угодно, но не в человека.