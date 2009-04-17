Новый русский автомобиль Tagaz C-100 появится летом

Для седана Tagaz C-100 была создана полностью новая платформа. По информации пресс-службы компании, новинка принадлежит к наиболее популярному в России классу C2 и будет успешно конкурировать с зарубежными одноклассниками, такими как Hyundai Elantra, Ford Focus, Nissan Almera. В линейку двигателей, доступных для данной модели, к уже разработанному двигателю объемом 1,6 литра добавятся еще два объемами 1,4 и 1,8 литра. Автопроизводитель предлагает также выбор механической или автоматической коробки передач. Плавность хода обеспечит современная схема подвески. И спереди и сзади она независимая, типа McPherson.