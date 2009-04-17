Новый русский автомобиль Tagaz C-100 появится летом

Для седана Tagaz C-100 была создана полностью новая платформа. По информации пресс-службы компании, новинка принадлежит к наиболее популярному в России классу C2 и будет успешно конкурировать с зарубежными одноклассниками, такими как Hyundai Elantra, Ford Focus, Nissan Almera. В линейку двигателей, доступных для данной модели, к уже разработанному двигателю объемом 1,6 литра добавятся еще два объемами 1,4 и 1,8 литра. Автопроизводитель предлагает также выбор механической или автоматической коробки передач. Плавность хода обеспечит современная схема подвески. И спереди и сзади она независимая, типа McPherson.
В базовую комплектацию автомобиля войдут гидроусилитель руля, ABS и подушка безопасности для водителя. Цена на новую модель на рынке России составит от 10 до 15 тысяч долларов. С такой ценой новая российская модель авто станет достаточно конкурентоспособной в своем классе. Ближе всех по цене к новинке расположен Ford Focus, который в России стоит порядка 400 тысяч рублей (около 12 тысяч долларов).
Приятное впечатление оставила и внешность автомобиля, которая совсем не напоминает советский дизайн и выглядит вполне современно. Дизайн передней части автомобиля включает черты стилистики восточных марок авто. Больше всего С-100 напоминает модель Hyundai Sonata. По сообщению производителя, продажи новинки стартуют летом текущего года.
В настоящее время Таганрогский автозавод выпускает две модели авто под собственным брендом - Tager и Road Partner. Под этими названиями в России собираются SsangYong Musso и SsangYong Korando. Tagaz C-100 станет первой собственной разработкой предприятия.