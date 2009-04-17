Названы финалисты "Национального бестселлера"

Виктор Топоров, ответственный секретарь премии, назвал решение Большого жюри, формировавшего список, "обескураживающим" и принадлежащим "литературному мейнстриму". Критик также отметил следующие обстоятельства: "Коллективный выбор жюри свидетельствует о том, что, наряду с некоторой облегченностью… нынче приветствуется и тематически-стилистическая (да, разумеется, и идейная) узнаваемость - в противовес эстетическим новациям любого рода и ранга… Большое жюри - и в его лице вся читающая публика - находит все новую и новую прелесть в очередном сюжете упрощения и хватается прежде всего за что-то смутно знакомое".