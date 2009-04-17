Названы финалисты "Национального бестселлера"

Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" опубликовал короткий список претендентов на награду. Среди шестерых финалистов оказался лауреат "Нацбеста" 2007 года Илья Бояшов с романом "Танкист, или Белый тигр", побывавшим в коротком списке "Большой книги" 2008 года. Также в шорт-листе значится книга Германа Садулаева "Таблетка", номинировавшаяся на премию "Русский Букер" в минувшем году.
Короткий список "Нацбеста":
Герман Садулаев "Таблетка"
Андрей Геласимов "Степные боги"
Сергей Носов "Тайная жизнь петербургских памятников"
Сергей Самсонов "Аномалия Камлаева"
Александр Снегирев "Нефтяная Венера"
Илья Бояшов "Танкист"
Единственная не беллетристическая книга в списке - работа Сергея Носова. Напомним, что в 2009 году оргкомитет премии перестал принимать на конкурс "произведения, созданные в формате "ЖЗЛ".
Виктор Топоров, ответственный секретарь премии, назвал решение Большого жюри, формировавшего список, "обескураживающим" и принадлежащим "литературному мейнстриму". Критик также отметил следующие обстоятельства: "Коллективный выбор жюри свидетельствует о том, что, наряду с некоторой облегченностью… нынче приветствуется и тематически-стилистическая (да, разумеется, и идейная) узнаваемость - в противовес эстетическим новациям любого рода и ранга… Большое жюри - и в его лице вся читающая публика - находит все новую и новую прелесть в очередном сюжете упрощения и хватается прежде всего за что-то смутно знакомое".
В Малое жюри "Нацбеста" текущего сезона вошли прошлогодний лауреат премии Захар Прилепин, журналист Андрей Колесников, теле- и радиоведущая Ольга Шелест, режиссер Михаил Калатозишвили, профессор Петербургского университета Константин Холшевников и ресторатор Дмитрий Борисов.
Вручение премии состоится 8 июня в Санкт-Петербурге.