Накануне тюменские "мчсники" совершили 132 выезда

Из–за неосторожности при курении вечером 16 апреля в гаражном кооперативе «Металлист 4» на улице Дамбовской произошел пожар. Огнем поврежден пол, сообщает пресс–служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Прибывший караул пожарной части № 67 за несколько минут ликвидировал загорание.
Утром 16 апреля в селе Байкалово Тобольского района произошел пожар в жилом деревянном доме. За 17 минут ликвидировали огонь – сумма спасенного оценивается в 600 тысяч рублей. На месте пожара обнаружено тело погибшей – женщины 1958 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Вчера на 20 км трассы Тюмень–Тобольск произошло ДТП: в результате падения трубы из кузова автомобиля КАМАЗ произошло столкновение с автомобилем «Шкода – Октавия». В результате происшествия, четыре человека (взрослых) находившихся в иномарке получили травмы, пятый пассажир (ребенок) не пострадал. Пожарные 137–ой части, прибыв на место вызова, ликвидировали последствия происшествия, смыли разлившееся топливо с проезжей части.