Накануне тюменские "мчсники" совершили 132 выезда

Вчера на 20 км трассы Тюмень–Тобольск произошло ДТП: в результате падения трубы из кузова автомобиля КАМАЗ произошло столкновение с автомобилем «Шкода – Октавия». В результате происшествия, четыре человека (взрослых) находившихся в иномарке получили травмы, пятый пассажир (ребенок) не пострадал. Пожарные 137–ой части, прибыв на место вызова, ликвидировали последствия происшествия, смыли разлившееся топливо с проезжей части.