nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Накануне тюменские "мчсники" совершили 132 выезда

17 апреля 2009, 15:33
За 16 апреля подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 132 выезда. На пожаре погиб один человек.
Сюжет
Тюмень

Из–за неосторожности при курении вечером 16 апреля в гаражном кооперативе «Металлист 4» на улице Дамбовской произошел пожар. Огнем поврежден пол, сообщает пресс–служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Прибывший караул пожарной части № 67 за несколько минут ликвидировал загорание.

Утром 16 апреля в селе Байкалово Тобольского района произошел пожар в жилом деревянном доме. За 17 минут ликвидировали огонь – сумма спасенного оценивается в 600 тысяч рублей. На месте пожара обнаружено тело погибшей – женщины 1958 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Вчера на 20 км трассы Тюмень–Тобольск произошло ДТП: в результате падения трубы из кузова автомобиля КАМАЗ произошло столкновение с автомобилем «Шкода – Октавия». В результате происшествия, четыре человека (взрослых) находившихся в иномарке получили травмы, пятый пассажир (ребенок) не пострадал. Пожарные 137–ой части, прибыв на место вызова, ликвидировали последствия происшествия, смыли разлившееся топливо с проезжей части.

#Новости#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25