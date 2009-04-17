На трассе Тюмень-Омск столкнулись "десятка" и трактор: погиб человек

Около 8.00 на 99 км федеральной автодороги Тюмень–Омск в Заводоуковском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и трактор «Беларусь». По предварительным данным, водитель «десятки» попытался совершить обгон перед близко идущим транспортом, в результате чего произошло столкновение. 23-летний пассажир «десятки» погиб, 20-летний водитель легкового автомобиля и 58-летний водитель трактора получили черепно-мозговые травмы. Стаж молодого водителя – 2 года.
В 14.15 на 24 км другой федеральной трассы - Тюмень–Ханты-Мансийск - произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело пострадали 5 человек, в том числе ребенок. С длинномерного трубовоза КАМАЗ, в движении, на дорогу упала одна из труб. Водитель двигавшегося следом автомобиля «Шкода Октавия» не успел среагировать и врезался в нее. Огромная труба практически разорвала легковой автомобиль. Водитель и пассажиры «Шкоды», среди которых 11-летняя девочка, получили черепно-мозговые травмы и тяжелые переломы. По предварительной версии, причиной аварии послужило нарушение правил перевозки груза, сообщает пресс-служба ГИБДД области.