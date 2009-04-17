На трассе Тюмень-Омск столкнулись "десятка" и трактор: погиб человек

В 14.15 на 24 км другой федеральной трассы - Тюмень–Ханты-Мансийск - произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело пострадали 5 человек, в том числе ребенок. С длинномерного трубовоза КАМАЗ, в движении, на дорогу упала одна из труб. Водитель двигавшегося следом автомобиля «Шкода Октавия» не успел среагировать и врезался в нее. Огромная труба практически разорвала легковой автомобиль. Водитель и пассажиры «Шкоды», среди которых 11-летняя девочка, получили черепно-мозговые травмы и тяжелые переломы. По предварительной версии, причиной аварии послужило нарушение правил перевозки груза, сообщает пресс-служба ГИБДД области.