Медведев выслушал предложения критиков власти

Во встрече впервые приняли участие новые члены совета, введенные в его состав в феврале 2009 года, в том числе председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член правления общества "Мемориал" Сергей Кривенко, журналистка Светлана Сорокина и бывший глава финансировавшегося "ЮКОСом" фонда "Открытая Россия" Ирина Ясина, возглавляющая теперь экспертный совет "Клуба региональной журналистики".
Правозащитники рассказали президенту о своих взглядах на судебную и военную реформу, на борьбу с коррупцией и на партнерство между общественными организациями и государством в условиях экономического кризиса.
По итогам заседания Медведев обещал дать поручение рассмотреть предложения об отмене принятых в 2006 году поправок в законодательство о НКО, которые вызвали резкую критику правозащитников. Президент также выразил мнение, что в Москве необходимо устроить аналог Лондонского Гайд-парка, в котором все желающие могли бы открыто высказывать перед публикой свои идеи.
Президент также предложил участникам совета встречаться чаще, так как в правозащитной сфере накопилось много проблем.