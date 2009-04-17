Медведев выслушал предложения критиков власти

По итогам заседания Медведев обещал дать поручение рассмотреть предложения об отмене принятых в 2006 году поправок в законодательство о НКО, которые вызвали резкую критику правозащитников. Президент также выразил мнение, что в Москве необходимо устроить аналог Лондонского Гайд-парка, в котором все желающие могли бы открыто высказывать перед публикой свои идеи.