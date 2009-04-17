nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Медведев выслушал предложения критиков власти

17 апреля 2009, 09:12
Дмитрий Медведев провел встречу с обновленным составом Совета по правам человека при президенте РФ. Отчет о заседании был опубликован на официальном сайте главы государства.

Во встрече впервые приняли участие новые члены совета, введенные в его состав в феврале 2009 года, в том числе председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член правления общества "Мемориал" Сергей Кривенко, журналистка Светлана Сорокина и бывший глава финансировавшегося "ЮКОСом" фонда "Открытая Россия" Ирина Ясина, возглавляющая теперь экспертный совет "Клуба региональной журналистики".

Правозащитники рассказали президенту о своих взглядах на судебную и военную реформу, на борьбу с коррупцией и на партнерство между общественными организациями и государством в условиях экономического кризиса.

По итогам заседания Медведев обещал дать поручение рассмотреть предложения об отмене принятых в 2006 году поправок в законодательство о НКО, которые вызвали резкую критику правозащитников. Президент также выразил мнение, что в Москве необходимо устроить аналог Лондонского Гайд-парка, в котором все желающие могли бы открыто высказывать перед публикой свои идеи.

Президент также предложил участникам совета встречаться чаще, так как в правозащитной сфере накопилось много проблем.

#Новости#Медведев#Политика#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25