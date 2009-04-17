Конкуренция на рынке ЖКУ в Тюменской области успешно развивается

В настоящее время на территории области жилищно-коммунальные услуги оказывают 296 предприятий различных форм собственности, из них 214 – коммерческие организации.
За период 2008 года на рынке жилищных услуг появились новые управляющие и обслуживающие организации, преимущественно частной формы собственности. Управление и обслуживание жилищного фонда осуществляют 138 организации, 116 – предприятия смешанной и частной формы собственности. Количество коммерческих организаций к концу 2008 года увеличилось с 92-х до 116-ти.
Развитию конкуренции в сфере управления жильем способствовала активизация работы по совершенствованию системы управления многоквартирным домом, в результате чего собственники жилья продолжали самостоятельно выбирать наиболее приемлемый способ управления многоквартирным домом. По состоянию на 01.01.2009г доля многоквартирных домов (МКД), избравших способ управления, составила 88,2% (при 73,5% - в 2007г), доля общей площади МКД, подлежащая передаче в управление собственникам жилья составила 91,6%, 2837 МКД (общей площадью 1557,7 тыс.кв.м.) передано в управление управляющим организациям по результатам проведенного конкурса.
Победителями признаны 31 управляющая организация, в том числе 12 – многоотраслевые муниципальные предприятия ЖКХ и 19 частные УК. Все избранные управляющие организации, наряду с функцией управления, оказывают услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. Осуществлен переход на экономически обоснованные договорные отношения, предусматривающие контроль за их выполнением, что в свою очередь, позволяет производить оплату за предоставленные услуги не только в зависимости от их количества, но и с учетом их качественных параметров.
Как сообщили Nashgorod.ru в Департаменте жилищно-коммунальной политики Тюменской области, на рынке коммунальных услуг работают крупные специализированные предприятия – акционерные общества: «Тюмень Водоканал», «Тюменьэнерго» с филиалами, группа компаний «ТЭНКОМ», «СУЭНКО», Генерирующая компания ОАО «ТГК-10», теплосетевая компания ОАО «УТСК», 11 газораспределительных предприятий (ОАО «Тюменьмежрайгаз», ОАО «Ишиммежрайгаз», ОАО «Ялуторовскспецгазсервис», ОАО «Заводоуковскрайгаз» и др.), успешно работает в г.Ишиме ОАО «Водоканал».