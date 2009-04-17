Конкуренция на рынке ЖКУ в Тюменской области успешно развивается

Победителями признаны 31 управляющая организация, в том числе 12 – многоотраслевые муниципальные предприятия ЖКХ и 19 частные УК. Все избранные управляющие организации, наряду с функцией управления, оказывают услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. Осуществлен переход на экономически обоснованные договорные отношения, предусматривающие контроль за их выполнением, что в свою очередь, позволяет производить оплату за предоставленные услуги не только в зависимости от их количества, но и с учетом их качественных параметров.