Исинбаева в пятый раз подряд номинирована на "спортивный Оскар"

сообщает официальный сайт спортивной академии Laureus. Многократная рекордсменка мира уже получала эту награду в 2007 году.
Кроме Исинбаевой, в число претенденток на звание лучшей спортсменки мира вошли эфиопская бегунья Тирунеш Дибаба, австралийская пловчиха Стефани Райс, мексиканская гольфистка Лорена Очоа, американская теннисистка Винус Уильямс и американская горнолыжница Линдсей Вонн.
Исинбаева в 2008 году выиграла Олимпийские игры в Пекине и установила несколько новых мировых рекордов. На Олимпиаде Исинбаева взяла высоту 5,05 метра. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) признала Исинбаеву лучшей легкоатлеткой 2008 года.
На звание лучшего спортсмена по версии Laureus претендуют ямайский спринтер Усейн Болт, американский пловец Майкл Фелпс, английский автогонщик Льюис Гамильтон, испанский теннисист Рафаэль Надаль, португальский футболист Криштиану Роналду и итальянский мотогонщик Валентино Росси.
В число претендентов на звание лучшей команды года вошли клуб НБА "Бостон Селтикс", олимпийская сборная Китая, олимпийская сборная Великобритании по велоспорту, олимпийская сборная Ямайки по спринту, сборная Испании по футболу и английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Одним из претендентов на награду в номинации "Возвращение года" стал украинский боксер Виталий Кличко.