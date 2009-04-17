Исинбаева в пятый раз подряд номинирована на "спортивный Оскар"

В число претендентов на звание лучшей команды года вошли клуб НБА "Бостон Селтикс", олимпийская сборная Китая, олимпийская сборная Великобритании по велоспорту, олимпийская сборная Ямайки по спринту, сборная Испании по футболу и английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Одним из претендентов на награду в номинации "Возвращение года" стал украинский боксер Виталий Кличко.