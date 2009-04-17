Госдума запретит курение в новых фильмах и спектаклях

По данным «Интерфакса», проектом закона предусмотрено введение минимальной площади торговых помещений, в которых разрешена продажа сигарет (50 квадратных метров), запрета на дистанционную продажу табачных изделий и реализацию их через торговые автоматы и запрета на поштучную продажу сигарет. Планируется также запретить курение в общественных местах, на рабочем месте и в закрытых помещениях общепита.