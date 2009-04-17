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Госдума запретит курение в новых фильмах и спектаклях

17 апреля 2009, 14:10
Госдума приступила к обсуждению новой редакции закона «Об ограничении потребления табака», разработанной в связи с присоединением России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с курением.

Новый документ предусматривает введение целого ряда ограничений на распространение и рекламу табачных изделий, в том числе - запрет на демонстрацию курения в кино и на телевидении.

По данным «Интерфакса», проектом закона предусмотрено введение минимальной площади торговых помещений, в которых разрешена продажа сигарет (50 квадратных метров), запрета на дистанционную продажу табачных изделий и реализацию их через торговые автоматы и запрета на поштучную продажу сигарет. Планируется также запретить курение в общественных местах, на рабочем месте и в закрытых помещениях общепита.

В документе также содержится пункт о запрете на демонстрацию сцен потребления табачных изделий во вновь создаваемых телевизионных и художественных фильмах, театральных постановках и телепрограммах.

Продавцов табачных изделий планируется наделить правом проверять документы у покупателей, возраст которых вызывает сомнения (продавать сигареты можно лишь лицам в возрасте старше 18 лет).

Комитет по охране здоровья Госдумы также предлагает выделить нарушения правил продажи табачных изделий, включая нарушение запрета на демонстрацию сцен курения, в отдельную статью Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время, по мнению членов Комитета, ответственность за эти нарушения в КоАП прописана нечетко.

#Новости#Курение#Кино#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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