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Горячая линия по вопросам вакцинации пройдет в Тюмени‎

17 апреля 2009, 14:53
В рамках проведения Европейской недели иммунизации в Тюмени департаментом здравоохранения организована «горячая линия». «Горячая линия» будет посвящена вопросам вакцинации.

С 9-00 до 11-00 на вопросы тюменцев и жителей области ответит главный иммунолог города Тюмени Наиля Наримановна Кулахметова.

С 11-00 до 13-00 о пользе и необходимости прививок расскажет заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Ивановна Алимова.

Всё, что касается вакцинации детей, вы можете спросить у главного педиатра Тюмени Надежды Владимировны Казакевич с 13-00 до 15-00 часов, а также с 15-00 до 17-00 часов у доцента кафедры инфекционных болезней с курсом детских инфекций Ольги Александровны Рычковой.

45-40-58 (3452) - номер «Горячего телефона» по вопросам вакцинации. Прямая линия будет работать 21 апреля с 9-00 до 17-00 часов на базе ГЛПУ ТО «Перинатальный центр».

#Новости#Медицина#Тюмень#Здравоохранение#Врачи#Горячая линия#Ксения#Общество
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