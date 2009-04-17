Горячая линия по вопросам вакцинации пройдет в Тюмени‎

Всё, что касается вакцинации детей, вы можете спросить у главного педиатра Тюмени Надежды Владимировны Казакевич с 13-00 до 15-00 часов, а также с 15-00 до 17-00 часов у доцента кафедры инфекционных болезней с курсом детских инфекций Ольги Александровны Рычковой.