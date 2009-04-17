Горячая линия по вопросам вакцинации пройдет в Тюмени‎

С 9-00 до 11-00 на вопросы тюменцев и жителей области ответит главный иммунолог города Тюмени Наиля Наримановна Кулахметова.
С 11-00 до 13-00 о пользе и необходимости прививок расскажет заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Ивановна Алимова.
Всё, что касается вакцинации детей, вы можете спросить у главного педиатра Тюмени Надежды Владимировны Казакевич с 13-00 до 15-00 часов, а также с 15-00 до 17-00 часов у доцента кафедры инфекционных болезней с курсом детских инфекций Ольги Александровны Рычковой.
45-40-58 (3452) - номер «Горячего телефона» по вопросам вакцинации. Прямая линия будет работать 21 апреля с 9-00 до 17-00 часов на базе ГЛПУ ТО «Перинатальный центр».