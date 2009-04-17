"Единоросы" навещают вдов и родственников тюменских героев

16 апреля вся страна отметила 75-летие со дня учреждения звания Героя Советского Союза. Большинства из тех, кто получил самую почетную награду советского периода, уже нет рядом с нами. Наибольшее количество звания Героя Советского Союза было присвоено в годы Великой Отечественной войны, что говорит о массовом героизме советских людей. Среди тех, кто стал Героем Советского Союза, - воины всех видов Вооруженных сил, представители почти всех народов и народностей Советского Союза.
Всего за время существования высшей награды было удостоено около 13 тысяч человек, в том числе, 100 тюменцев.
В юбилейный день по инициативе регионального отделения Партии «Единая Россия» и Тюменского областного Совета ветеранов было организовано посещение вдов и родственников тюменских героев.
Председатель регионального совета сторонников Партии Дмитрий Горицкий и председатель Тюменского областного совета ветеранов Игорь Шаповалов побывали у вдовы Кондратьева Ивана Петровича. Мария Захаровна Дорожкина встретила почетных гостей теплом и заботой. О своем муже-герое рассказывала с любовью и трепетом.
«Иван Петрович – уроженец Курганской области, с родителями переехал в Армизонский район. В семье Кондратьевых было 6 детей: три дочки и три сына, один сын погиб на фронте, второй – стал героем. В живых осталась одна сестра моего мужа – она признанный в районе человек», - говорит Мария Захаровна.
«В 43-м году под Черкассами противник окружил десант, в котором был Иван Петрович, тогда он и был ранен, был засыпан танком в окопе, лежал среди мертвых, чудом его тогда нашли и спасли пехотинцы. Тяжелейшие ранения были у супруга», - вспоминает вдова, но «благодаря крепкому сибирскому здоровью и золотым рукам врачей его поставили на ноги».
Иван Петрович Кондратьев умер 9 июля 1996 года, похоронен в Тюмени…
Сегодня Мария Захаровна на жизнь не жалуется, а наоборот не нарадуется на нее, пенсия и социальное обслуживание ее устраивают. Охотно вспоминает свои фронтовые годы, рабочее время в РосБакалее. Знает почти всех тюменских героев Советского Союза и частенько встречается с их вдовами и родственниками.
Бодрость и комсомольскую активность женщины заметил Игорь Шаповалов и предложил ей принять участие в параде в честь Великой Победы 9 мая и приветствовать жителей города с трибуны. Мария Захаровна с радостью согласилась.
Побывавший у вдовы Героя Советского Союза Дмитрий Горицкий отмечает, «есть такое выражение, что без прошлого нет и будущего. Поэтому чем больше в истории развития государства знаменательных дат, событий, моментов и традиций, тем государство тверже стоит на своих ногах. А у такой великой страны, как наша, безусловно, есть чем гордиться».
«Нельзя быть Иваном, не помнящим родства, потому что этот позитивный опыт нужно не только помнить, но и передавать от поколения к поколению, делать правильные выводы. Тогда мы будем не только твердо стоять на ногах, но и с уверенностью смотреть в будущее», - подчеркнул депутат Областной Думы, председатель регионального совета сторонников Партии «Единая Россия».