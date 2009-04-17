"Единоросы" навещают вдов и родственников тюменских героев

16 апреля вся страна отметила 75-летие со дня учреждения звания Героя Советского Союза. Большинства из тех, кто получил самую почетную награду советского периода, уже нет рядом с нами. Наибольшее количество звания Героя Советского Союза было присвоено в годы Великой Отечественной войны, что говорит о массовом героизме советских людей. Среди тех, кто стал Героем Советского Союза, - воины всех видов Вооруженных сил, представители почти всех народов и народностей Советского Союза.