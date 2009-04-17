"Челси" запланировал покупку Юрия Жиркова

Сумма сделки может составить около 15 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов евро). Об этом пишет английское издание The Daily Mail.
В список вероятных покупок "Челси" также вошли форвард испанской "Валенсии" Давид Вилья, нападающий лондонского "Арсенала" Эммануэль Адебайор, Карлос Тевес из "Манчестер Юнайтед" и Фернандо Торрес из "Ливерпуля".
Потенциальным тренером "Челси" издание называет наставника "Милана" Карло Анчелотти. Предполагается, что после его прихода в команду "Челси" может продать полузащитников Флорана Малуда и Деку, а также форварда Николя Анелька.
Жирков был признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим футболистом России 2008 года. По данным итальянских СМИ, интерес к игроку проявлял туринский "Ювентус".