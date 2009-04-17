"Бегущий за ветром" попал в "протестный" список

Американская библиотечная ассоциация ежегодно составляет рейтинг "спорных" книг и предает его огласке. Роман Хоссейни в этот список вошел впервые, отмечает газета The Guardian.
В "Бегущем за ветром", истории двух афганских детей, разлученных сначала предательством, а потом войной и эмиграцией, содержатся сцены сексуального насилия и грубая лексика. Именно на эти два обстоятельства жалуются посетители библиотек.
Роман Хоссейни значится в рейтинге "спорных" книг Американской библиотечной ассоциации девятое место. Первую позицию уже третий год подряд занимает книга Джастина Ричардсона и Питера Парнелла "And Tango Makes Three" ("С Танго их трое"), популярная в гей-сообществе история двух однополых пингвинов из Нью-йоркского зоопарка, воспитавшая пингвиненка. Критики считают, что книга пропагандирует гомосексуализм.
На втором месте в рейтинге 2009 года оказалась антиклерикальная трилогия Филипа Пулмана "Темные начала", не покидающая список "возмутительных" книг уже несколько лет.
Чаще всего посетители библиотек жалуются на неконвенциональные религиозные точки зрения, упоминание гомосексуализма и суицида, сцены насилия, несоответствие содержания книги возрасту читателей.