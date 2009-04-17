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Адам Сэндлер признан самым ценным комедиантом

17 апреля 2009, 17:55
Известный голливудский актер Адам Сэндлер признан самым ценным комедиантом современной киноиндустрии. Об этом свидетельствует исследование Forbes, проводившееся с осени 2008 года.

Профессиональным кинематографистам было предложено оценить около полутора тысяч претендентов по особой схеме, учитывающей влияние имен актеров на уровень инвестиций в кинопроекты, а также прибыльность фильмов с их участием.

В результате 42-летний Сэндлер получил наивысший бал - 9,61 из 10 возможных. Второе место эксперты присудили Уиллу Феррелу, а третье - Бену Стиллеру. Некогда самый высокооплачиваемый комедийный актер мира Джим Керри занял четвертую строчку рейтинга.

В первой десятке также оказались Стив Каррел, Эдди Мерфи и Саша Барон Коэн. Замыкает рейтинг Робин Уильямс.

Напомним, что в 2008 году вышли два фильма с участием Сэндлера: "Сказки на ночь" и "Не шутите с Зоханом". Последняя картина, в которой Сэндлер сыграл бывшего израильского спецназовца, уехавшего в Нью-Йорк, чтобы стать парикмахером, была запрещена к показу в ряде арабских стран, в частности, Египте, Ливии и ОАЭ.

Тем не менее, ее мировые кассовые сборы превысили 200 миллионов долларов.

В ближайших планах Адама Сэндлера съемки в комедии "Рожденный быть звездой". По сюжету его герой, живущий в маленьком городке в Айове, узнает страшную семейную тайну: его родители в прошлом были звездами порно-индустрии.

#Новости#Кино#Таня#Культура
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