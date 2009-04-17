Адам Сэндлер признан самым ценным комедиантом

Напомним, что в 2008 году вышли два фильма с участием Сэндлера: "Сказки на ночь" и "Не шутите с Зоханом". Последняя картина, в которой Сэндлер сыграл бывшего израильского спецназовца, уехавшего в Нью-Йорк, чтобы стать парикмахером, была запрещена к показу в ряде арабских стран, в частности, Египте, Ливии и ОАЭ.