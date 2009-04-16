В Тюменской области большой воды не будет

– В целом по области, начиная с 2000 года, прослеживается тенденция снижения ущербов от наводнений, – сказал вчера на пресс-конференции заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Александр Попейко. – Это результат совместной работы органов власти области и органов управления РСЧС. За предшествующие годы были построены и реконструированы берегоукрепительные сооружения и защитные противопаводковые дамбы. Их высота и протяженность существенно увеличены.