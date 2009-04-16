В Тюменской области большой воды не будет

Хотя в некоторых районах все же ожидаются затопления мостов через малые реки, низких участков территорий сельхозугодий. Также в зоне риска отдельные дома в с. Исетское.
В целом, по рекам Иртыш, Тобол, Тура и Ишим максимально прогнозируемые уровни воды не превысят нормы. Чуть выше будет вода в реках Пышма, Исеть, Тавда. Под особым наблюдением «эмчеэсников» – территория от села Уват до села Демьянское. Там каждый год Иртыш выходит из берегов.
Северо-Казахстанский центр гидрометеорологии тоже дает успокаивающие прогнозы. Ожидается, что объем воды во время половодья в Сергеевском водохранилище не превысит 1 200 млн. м3 (при допустимой норме 1950 млн. м3).
– В целом по области, начиная с 2000 года, прослеживается тенденция снижения ущербов от наводнений, – сказал вчера на пресс-конференции заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Александр Попейко. – Это результат совместной работы органов власти области и органов управления РСЧС. За предшествующие годы были построены и реконструированы берегоукрепительные сооружения и защитные противопаводковые дамбы. Их высота и протяженность существенно увеличены.
Тем не менее, сотрудники МЧС находятся в полной боевой готовности: 2036 человек личного состава, 139 плавающих средств и 161 единица автомобильной и инженерной техники готовы к проведению любых спасательных и аварийно-восстановительных работ.
В областном бюджете на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в бюджете области предусмотрено 63 млн. 535 тысяч рублей. Для проведения оперативных мероприятий в рамках специальных решений в бюджет заложен объем целевого финансового резерва в сумме 23 млн. 493 тысячи рублей.