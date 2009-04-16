В Тюмени прошло первое собрание киноклуба «Фантастик»

Данный фильм уже давно считается одним из самых первых по-настоящему важных и серьезных представителей твердой научной фантастики. Выйдя на экране в начале 1950-х годов, он положил начало эпохи процветания этого жанра и предварил появление других не менее, а местами и более значительных и ярких картин. Фильм очень четко и прямо навешивает ярлыки на человеческую агрессивность и отсутствие гуманизма и дает понять, что люди еще не готовы не только к контакту с внеземными цивилизациями, но и даже к мирному контакту и сосуществованию друг с другом! Конечно, фильм старый, и все спецэффекты, которые зритель в нем увидел, в свете сегодняшних достижений киноиндустрии кажутся просто наивными и символическими, но от этого фильм ничуть не проигрывает. Главные элементы, которые должны неизменно присутствовать в хорошем кино – идея, сюжет, смысл – здесь сохранены в лучшем виде, и поэтому получившаяся в конце концов драма заслуживает исключительно похвалы и положительной оценки.