В Тюмени прошло первое собрание киноклуба «Фантастик»

15 апреля 2009 года в 18:30 в Тюменском Доме кино, расположенном с ДНК «Строитель» состоялось открытие и первое организованное собрание клуба научно-фантастического кино «Фантастик». Все пришедшие в этот вечер любители кино стали участниками значимого и очень яркого события не только в жизни Тюменского Дома кино, но и, наверное, в жизни всего города Тюмени, так как «Фантастик» становится первым и пока единственным в городе киноклубом, где будут проходить демонстрации и обсуждения лучших и в первую очередь классических фильмов в жанре научной фантастики. В связи с этим Тюменский Дом кино приготовил для всех пришедших приготовил небольшой презент и еще одно нововведение.
Нововведением является так называемый обменник лицензионными DVD-изданиями, начинающий функционировать одновременно с киноклубом. Каждый из членов клуба может всегда воспользоваться дисками обменника, предварительно пожертвовав в его коллекцию один диск с любым фильмом любого жанра. Впоследствии можно будет обменивать свои DVD на диски из коллекции обменника в равных пропорциях: 1 принес – 1 получил. Список имеющихся в обменнике на данный момент фильмов будет выложен в ближайшие дни на блоге киноклуба, где также можно будет узнавать подробную информацию о предстоящих собраниях и различные новости.
А теперь о сюрпризе, который ожидал участников собрания. Связан он с выходом в широкий прокат 23 апреля второй части дилогии «Обитаемый остров». Было объявлено, что все, кто пришел на первое собрание киноклуба, получат в день премьеры «Обитаемого острова: Схватка» специальные карты членов киноклуба «Фантастик» и, предъявив эти карты в кассах, смогут посмотреть этот фильм в любом кинозале Тюменского Дома кино со значительной скидкой.
Как и было анонсировано, 15-го апреля пришедшие в кинозал «Паради» Тюменского Дома кино киноманы смогли увидеть и затем обсудить фильм, поставленный известным режиссером 50-х – 60-х годов ХХ столетия Робертом Уайзом «День, когда остановилась Земля». Картина вышла в прокат Соединенных Штатов 28 сентября 1951 года, а главные роли в ней исполнили голливудские актеры, звезды того времени – Майкл Рэнни (Клаату) и Патриция Нил (Хелен Бэнсон). Постановка была осуществлена на основе повести писателя-фантаста Хэрри Бэйтса «Прощание с учителем» («Farewell to the Master»), написанной им в 1940-м. Бэйтс написал несколько повестей и романов, но лишь это его произведение получило широкую известность и вошло в классику фантастической литературы.
Картина «День, когда остановилась Земля» повествует о прибытии на Землю посланника инопланетных цивилизаций по имени Клаату, миссией которого является предупредить человечество о том, что, изобретая ядерное оружие, оно угрожают не только себе и своей планете, но и соседним разумным цивилизациям. И если требование прекратить все это не будет удовлетворено, то Землю уничтожат извне как источник агрессии. Основная часть фильма состоит из того, что инопланетянин Клаату пытается найти способ донести свое послание до всех людей. Как оказывается, сделать это крайне сложно.
Данный фильм уже давно считается одним из самых первых по-настоящему важных и серьезных представителей твердой научной фантастики. Выйдя на экране в начале 1950-х годов, он положил начало эпохи процветания этого жанра и предварил появление других не менее, а местами и более значительных и ярких картин. Фильм очень четко и прямо навешивает ярлыки на человеческую агрессивность и отсутствие гуманизма и дает понять, что люди еще не готовы не только к контакту с внеземными цивилизациями, но и даже к мирному контакту и сосуществованию друг с другом! Конечно, фильм старый, и все спецэффекты, которые зритель в нем увидел, в свете сегодняшних достижений киноиндустрии кажутся просто наивными и символическими, но от этого фильм ничуть не проигрывает. Главные элементы, которые должны неизменно присутствовать в хорошем кино – идея, сюжет, смысл – здесь сохранены в лучшем виде, и поэтому получившаяся в конце концов драма заслуживает исключительно похвалы и положительной оценки.
Режиссер Роберт Уайз после выхода этого фильма продолжал снимать еще долгое время. Он получил «Оскары» за мюзиклы «Вестсайдская история» (1961) и «Звуки музыки» (1965), затем снял ужастик «Заколдованный дом» (1963), а во второй половине 1960-х вернулся к жанру фантастики и в числе прочих снял фильм «Штамм «Андромеда» (1971) по роману Майкла Крайтона, а затем еще один свой известнейший фильм «Звездный путь» (1979). В 1988 году Уайз получил почетную премию имени Ирвинга Дж. Талберга за выдающийся вклад в искусство кино.
У Роберта Уайза были и взлеты и падения, далеко не все его фильмы стали популярны и пользовались успехом, но картина «День, когда остановилась Земля» является неоспоримым шедевром кинематографа ХХ столетия и его лучшим фильмом, который не теряет актуальность даже сегодня и является визитной карточкой режиссера. Итак, давайте окунемся в историю и посмотрим один из лучших научно-фантастических фильмов 20 века.
Обсуждение фильма прошло довольно оживленно, и было видно, что картина людям понравилась, тем более что о ней было что сказать. Также был очень интересен и сам просмотр кинофильма. Были моменты, когда весь зал смеялся над легкими и полукомедийными ситуациями в ленте, а на финальных титрах зал приветствовал завершение фильма короткими, но веселыми и шумными аплодисментами!
Посещение киноклуба «Фантастик» было свободным, и впоследствии на его собрания могут беспрепятственно попадать все желающие. Следующее собрание анонсировано на 13 мая. Уже в середине 20-х чисел апреля на блоге клуба станет известно, какой фильм будет демонстрироваться на второй встрече любителей и ценителей научно-фантастического киножанра!
Сергей Ермолаев, руководитель киноклуба «Фантастик», сотрудник Тюменского Дома кино, писатель, кинокритик