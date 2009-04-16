В Тюмени незадачливый курильщик едва не сгорел из–за неправильной эксплуатации газовых приборов

15 апреля в 20.28 в доме на улице Парковая произошел хлопок газовоздушной смеси. Тридцатисемилетний хозяин квартиры решил закурить на кухне. Как только мужчина чиркнул спичкой, произошел хлопок. Ударной волной выбило стекла в квартире, где проживал незадачливый курильщик. Сам хозяин квартиры не пострадал, сообщает пресс–служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По всей вероятности, в течение некоторого времени, из–за нарушения правил эксплуатации газовых приборов, происходило накопление газовой смеси, которая в результате и «сдетонировала».