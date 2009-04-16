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В Тюмени незадачливый курильщик едва не сгорел из–за неправильной эксплуатации газовых приборов

16 апреля 2009, 15:12
За истекшие сутки экипажами Тюменской областной службы экстренного реагирования выполнено 7 выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Сюжет
Тюмень

15 апреля в 20.28 в доме на улице Парковая произошел хлопок газовоздушной смеси. Тридцатисемилетний хозяин квартиры решил закурить на кухне. Как только мужчина чиркнул спичкой, произошел хлопок. Ударной волной выбило стекла в квартире, где проживал незадачливый курильщик. Сам хозяин квартиры не пострадал, сообщает пресс–служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По всей вероятности, в течение некоторого времени, из–за нарушения правил эксплуатации газовых приборов, происходило накопление газовой смеси, которая в результате и «сдетонировала».

В 2.50 экипаж спасательной службы, возвращаясь по улицы Толстого с аварийно-спасательных работ на базу, заметил пожар в доме № 18. Горели пристрой к деревянному жилому дому и гараж. Спасатели разбудили хозяев: пожилую женщину и ее двенадцатилетнего внука. Эвакуировав пострадавших, сотрудники службы спасения обнаружили два газовых баллона, находящихся рядом с горящим пристроем: этих баллонов осуществлялась подача газа в дом. Спасатели вынесли баллоны в безопасную зону и обесточили дом. Прибывшие пожарные караулы оперативно ликвидировали загорание.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюмень#Пожары#Таня#Происшествия
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