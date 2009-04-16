В Тюмени молодую женщину изнасиловали в присутствии малолетней дочери

Как установлено следствием, 11 апреля 2009 года молодые люди, один из которых является наркоманом, находились в двухкомнатной квартире по ул. Пышминской Тюмени, где употребляли спиртное.
Вечером того же дня к хозяину квартиры пришла его дальняя родственница со своей снохой и 3-летней дочерью, для того чтобы изолировать ребёнка от больной гриппом бабушки.
Около 04 часов утра 12 апреля 2009 года молодые люди, разгорячённые спиртным, решили надругаться над родственницей. Пользуясь тем, что её ребёнок и сноха находились в спальне, а сама она отдыхала в зале одна, злоумышленники набросились на неё, избили и изнасиловали.
От криков и шума проснулась сноха, но, боясь того, что мужчины могут надругаться над ней и, опасаясь за судьбу малолетней девочкой, не вмешалась. Находясь в комнате, она набирала номер 02, но так и не смогла дозвониться.
Через некоторое время пьяные приятели немного успокоились и женщины, взяв ребёнка, смогли под обманным предлогом покинуть квартиру. На улице они вновь позвонили в правоохранительные органы и сообщили о произошедшем.
В течение нескольких минут сотрудники милиции прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленников. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, они заключены под стражу.
Органами предварительного следствия задержанным предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершённое группой лиц). В ходе допроса родственник потерпевшей признал свою вину.
В ходе следствия установлено, что оба обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, нигде не работали и не учились, а квартира была куплена одному из них отцом – преподавателем тюменского ВУЗа.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.