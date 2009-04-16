В России начались продажи консоли DSi

Отметим, что в интернет-магазинах Ozon и Gamepark игровую систему предлагают приобрести за 10900 рублей.
Запуск DSi на территории Европы состоялся 3 апреля текущего года. Стоимость консоли в этом регионе составляет приблизительно 160 евро (чуть больше 7 тысяч рублей). В Северной Америке устройство поступило в продажу 5 апреля. В первый уикенд компании Nintendo удалось реализовать в этих регионах более 600 тысяч портативных консолей.
Каждый российский геймер, купивший DSi и одну игру до 31 мая, сможет получить вторую игру в подарок. Помимо этого до 1 сентября текущего года будет действовать специальная акция, в рамках которой владельцы новой портативной консоли, зарегистрировавшиеся в онлайновом магазине DSi, смогут получить 1000 очков DSiWare, которые можно будет потратить на покупку игр и различных приложений через интернет.
Консоль DSi на 12 процентов тоньше предыдущей модели DS. Кроме того, она обладает двумя встроенными камерами, слотом для SD-карт и увеличенными экранами с диагональю 3,25 дюйма. Консоль также может воспроизводить музыкальные файлы.
В Японии DSi появилась 1 ноября прошлого года. К концу марта жители этой страны купили свыше двух миллионов консолей. Всего же компания Nintendo отгрузила в магазины более 100 миллионов различных моделей DS. Напомним, что в настоящий момент эта игровая система лидирует на рынке портативных консолей.