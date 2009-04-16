В России начались продажи консоли DSi

Каждый российский геймер, купивший DSi и одну игру до 31 мая, сможет получить вторую игру в подарок. Помимо этого до 1 сентября текущего года будет действовать специальная акция, в рамках которой владельцы новой портативной консоли, зарегистрировавшиеся в онлайновом магазине DSi, смогут получить 1000 очков DSiWare, которые можно будет потратить на покупку игр и различных приложений через интернет.