В апреле в тюменском регионе состоится областная ярмарка вакансий рабочих мест

Основная цель проведения ярмарки – оказание практической помощи гражданам, находящимся в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых кадров.
Приняв участие в ярмарке вакансий, работодатели получат возможность не только провести набор сотрудников и сформировать резерв специалистов, но также организовать презентацию основной деятельности предприятия.
Для соискателей ярмарка вакансий – отличная возможность получить полезную информацию о вакансиях, за короткое время пройти собеседование у представителей различных организаций, познакомиться со спецификой их работы, в целом сравнить условия труда в той или иной компании.
Служба занятости населения Тюменской области приглашает принять участие в ярмарке вакансий работодателей и граждан, находящихся в поиске работы.
Работодатели желающие принять участие в ярмарке могут подавать заявки в Центры занятости населения по месту нахождения организации.
Работодатели г. Тюмени и Тюменского района могут обращаться в центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 2 и по телефонам 21-10-23; 21-33-38.
Первая областная ярмарка вакансий рабочих мест состоялась 4 февраля 2009 года. На приглашение принять участие в ярмарке откликнулись 373 работодателя, которые предложили 2 899 вакансий. Численность граждан, посетивших ярмарки, превысила 8,5 тысяч человек. Результаты анкетного опроса показали, что среди посетителей более половины было тех, кто, имея место работы, пришел поинтересоваться предложениями, которые делают сегодня работодатели, попробовать пройти собеседование, соотнести свои возможности с предъявляемыми требованиями, найти для себя что-то более привлекательное. Среди посетителей было много студентов и выпускников учебных заведений, которые также пришли познакомиться с условиями рынка труда.
Предварительной договоренности с работодателями о трудоустройстве достигло 2 043 человека, посетивших ярмарку, в том числе 241 – получил направление на работу. Таким образом, практически каждый 4-й посетитель ярмарки в течение нескольких часов смог найти работодателя, который предложил ему оптимальные условия для реализации своих профессиональных навыков.