В апреле в тюменском регионе состоится областная ярмарка вакансий рабочих мест

Первая областная ярмарка вакансий рабочих мест состоялась 4 февраля 2009 года. На приглашение принять участие в ярмарке откликнулись 373 работодателя, которые предложили 2 899 вакансий. Численность граждан, посетивших ярмарки, превысила 8,5 тысяч человек. Результаты анкетного опроса показали, что среди посетителей более половины было тех, кто, имея место работы, пришел поинтересоваться предложениями, которые делают сегодня работодатели, попробовать пройти собеседование, соотнести свои возможности с предъявляемыми требованиями, найти для себя что-то более привлекательное. Среди посетителей было много студентов и выпускников учебных заведений, которые также пришли познакомиться с условиями рынка труда.