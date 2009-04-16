Уровень безработицы на Ямале незначительно растет

По состоянию на 1 апреля 2009 года в службе занятости Ямала зарегистрированы 6523 человека. Этот показатель вырос на 26 процентов относительно начала текущего года и на 32 процента по отношению к уровню безработицы в прошлом году, сообщает ИА «Север-Пресс».
Сегодня об этом на заседании окружной администрации сообщила первый заместитель директора департамента занятости населения Ямала Ольга Акинина. При этом, рост уровня безработицы наблюдается во всех муниципальных образованиях автономного округа.
Безработица имеет преимущественно женское лицо. Среди всех зарегистрированных безработных 53 процента - женщины. Вместе с тем, этот показатель снизился по сравнению с показателями 2008 года на шесть процентов. Среди молодежи от 16 до 29 лет также увеличился уровень безработицы с 39 до 43 процентов.
Около 52 процентов безработных имеют низкий уровень образования. Зарегистрированные безработные граждане с высшим образованием составляют 13 процентов от общего числа, со средним профессиональным образованием - 19 процентов. Начальное образование имеют 15 процентов безработных ямальцев.