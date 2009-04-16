Уровень безработицы на Ямале незначительно растет

Безработица имеет преимущественно женское лицо. Среди всех зарегистрированных безработных 53 процента - женщины. Вместе с тем, этот показатель снизился по сравнению с показателями 2008 года на шесть процентов. Среди молодежи от 16 до 29 лет также увеличился уровень безработицы с 39 до 43 процентов.