Удивительные места Тюмени

-Другое не менее интересное место, но довольно известное в нашем городе, место паломничества влюбленных парочек, студентов, родителей с детьми – обрыв у реки, к которому можно пройти, если идти прямо по улице Семакова в сторону реки. Замечательно это место тем, что с обрыва открывается индустриальный вид на противоположную сторону, где находятся заводы и в то же время, если посмотреть налево - вы увидите мост влюбленных и Свято - Троицкий Монастырь (любимый вид художников Тюмени). Если стоять на этом обрыве с закрытыми глазами, то можно почувствовать движение города, как он растет и развивается. В этом удивительном месте также есть вычурные деревья, похожие на кактусы и притягивающие внимание горожан.