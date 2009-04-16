Ученые не исключают, что мужчина исчезнет "как вид"

По словам одной из авторов исследования профессора Эн Химле, муравейник без мужчин прекрасно функционирует, отсутствие самцов сделало муравьиное сообщество менее агрессивным и более гармоничным в своих внутренних отношениях. Поскольку муравьи дальше других живых существ продвинулись в создании эффективных сообществ, не исключено, что человечество ждет будущее без мужчин.