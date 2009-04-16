nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ученые не исключают, что мужчина исчезнет "как вид"

16 апреля 2009, 17:09
Ученые обнаружили в тропиках Центральной и Южной Америки новый вид муравьев, где все особи только женского пола. В связи с этим исследователи не исключают, что в будущем человечество может достигнуть такого уровня развития, когда необходимость в мужчине для продолжения рода исчезнет.

Исследование проводили ученые университета штата Аризона. В принципе, это семейство насекомых характеризуется особым способом репродукции, однако впервые обнаружен их вид, у которого процесс размножения вообще исключает участие "мужчин". Муравьев воспроизводит королева муравейника, причем исключительно самок. Необычным муравьям дали название Mycocepurus smithii.

По словам одной из авторов исследования профессора Эн Химле, муравейник без мужчин прекрасно функционирует, отсутствие самцов сделало муравьиное сообщество менее агрессивным и более гармоничным в своих внутренних отношениях. Поскольку муравьи дальше других живых существ продвинулись в создании эффективных сообществ, не исключено, что человечество ждет будущее без мужчин.

#Новости#Мужчины#Ученые#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25