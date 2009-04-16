Ученые не исключают, что мужчина исчезнет "как вид"

Исследование проводили ученые университета штата Аризона. В принципе, это семейство насекомых характеризуется особым способом репродукции, однако впервые обнаружен их вид, у которого процесс размножения вообще исключает участие "мужчин". Муравьев воспроизводит королева муравейника, причем исключительно самок. Необычным муравьям дали название Mycocepurus smithii.
По словам одной из авторов исследования профессора Эн Химле, муравейник без мужчин прекрасно функционирует, отсутствие самцов сделало муравьиное сообщество менее агрессивным и более гармоничным в своих внутренних отношениях. Поскольку муравьи дальше других живых существ продвинулись в создании эффективных сообществ, не исключено, что человечество ждет будущее без мужчин.